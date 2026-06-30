Hóa đơn tiền điện tại Đức và Pháp tăng hơn 700 triệu euro/tuần vì nắng nóng

Đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm châu Âu đã khiến chi phí tiền điện tại Đức và Pháp tăng thêm hơn 700 triệu euro chỉ trong một tuần.



Phân tích mới của tổ chức môi trường 350.org, sau khi thực hiện một nghiên cứu so sánh tuần từ 21-27/6, thời điểm nắng nóng cực đoan ảnh hưởng phần lớn Tây Âu, với tuần trước đó từ 14-20/6, cho thấy chi phí điện năng tăng khoảng 371 triệu euro tại Đức và 360 triệu euro tại Pháp, chủ yếu do nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng mạnh.



Theo báo cáo công bố ngày 30/6 của 350.org, các khoản chi phát sinh này xuất hiện trong bối cảnh giá dầu và khí đốt vẫn ở mức cao liên quan đến cuộc khủng hoảng vận tải qua eo biển Hormuz, làm gia tăng áp lực đối với chi phí năng lượng tại châu Âu.



Phân tích cũng cho thấy giá điện tăng mạnh nhất vào buổi tối. Nguyên nhân là sản lượng điện Mặt Trời giảm sau khi Mặt Trời lặn, trong khi nhiệt độ vẫn ở mức cao, đặc biệt vào những đêm nhiệt đới, khiến nhu cầu làm mát chưa giảm. Bên cạnh đó, nhiệt độ quá cao cũng làm giảm hiệu suất của các tấm pin Mặt Trời và các nhà máy điện khí.



Theo dữ liệu của hãng thông tin thị trường năng lượng Montel News, tối 23/6, giá điện bán buôn tại Bỉ đã tăng lên mức cao kỷ lục, gấp hơn 10 lần mức trung bình của Liên minh châu Âu (EU).



350.org cho rằng biến đổi khí hậu do phát thải nhiên liệu hóa thạch đang khiến các đợt nắng nóng trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn, kéo theo những tác động lớn đối với sức khỏe cộng đồng, nông nghiệp, sản xuất và cơ sở hạ tầng.

Tổ chức này dẫn nghiên cứu của nhóm World Weather Attribution, trong đó nhận định đợt nắng nóng hiện nay gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra.



Tổ chức môi trường trên kêu gọi các chính phủ châu Âu áp dụng lâu dài thuế đánh vào lợi nhuận bất thường của các doanh nghiệp dầu khí, đồng thời sử dụng nguồn thu để hỗ trợ người dân ứng phó với nắng nóng, giảm hóa đơn năng lượng và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Theo 350.org, sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022, EU từng áp dụng cơ chế thuế tạm thời đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty nhiên liệu hóa thạch và đã huy động được khoảng 28 tỷ euro để hỗ trợ các hộ gia đình dễ bị tổn thương./.





Nắng nóng tiếp tục lập kỷ lục tại châu Âu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng Tàu điện tại TP Leipzig, Đức tạm ngừng hoạt động khi nhiệt độ cao làm lớp vật liệu kết dính nhiều đoạn đường ray, điểm chuyển hướng bị nóng chảy, khiến hệ thống không bảo đảm an toàn khai thác.