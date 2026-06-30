Động đất tại Venezuela: WHO cảnh báo nguy cơ bùng phát nhiều loại dịch bệnh

Ngày 30/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm tại Venezuela, trong bối cảnh hệ thống y tế nước này đang chịu áp lực nghiêm trọng sau 2 trận động đất gây thiệt hại nặng nề.



Phát biểu tại họp báo ở Geneva, người phát ngôn WHO Christian Lindmeier cho biết các cơ sở y tế đang hoạt động vượt quá công suất do số lượng lớn bệnh nhân chấn thương được đưa đến điều trị.



Theo số liệu chính thức mới nhất, thảm họa đã khiến khoảng 1.700 người thiệt mạng và 5.000 người bị thương. Giới chức Venezuela hiện chưa công bố số người mất tích, trong khi một số ước tính cho rằng con số này có thể lên tới hàng chục nghìn người.



WHO cũng cho biết công tác thống kê thương vong và xác định người mất tích đang gặp nhiều khó khăn sau hai trận động đất có độ lớn 7,5 và 7,2 xảy ra hôm 24/6.

Theo WHO, nguy cơ bùng phát các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine như sởi và bạch hầu đang gia tăng do tỷ lệ tiêm chủng tại Venezuela vốn ở mức thấp trước khi xảy ra động đất.

Bên cạnh đó, nước này cũng đối mặt nguy cơ gia tăng các bệnh lây truyền qua muỗi và nguồn nước như sốt vàng, sốt rét, sốt xuất huyết, bệnh do virus chikungunya và Zika.



Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết 38 bệnh viện đã bị ảnh hưởng vì động đất. WHO đã thu thập thông tin từ 21 cơ sở y tế tại các khu vực Caracas, La Guaira, Miranda và Falcon.

Trong số này, 3 bệnh viện bị hư hại nghiêm trọng, 6 cơ sở bị hư hỏng kết cấu hoặc chỉ hoạt động một phần, trong khi các bệnh viện còn lại vẫn duy trì hoạt động nhưng đang trong tình trạng quá tải.



Theo WHO, hệ thống y tế đang đối mặt với tình trạng quá tải bệnh nhân, ùn ứ các ca phẫu thuật, đặc biệt trong lĩnh vực chấn thương, chỉnh hình và phẫu thuật thần kinh.

Bên cạnh đó, các biện pháp an toàn sinh học bị gián đoạn, đội ngũ y tế rơi vào tình trạng kiệt sức, trong khi dịch vụ pháp y, nhà xác cùng hệ thống đăng ký thương vong và tìm kiếm người mất tích đều bộc lộ nhiều hạn chế.



Cùng ngày, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo tình hình căng thẳng trong cộng đồng tại các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất đang gia tăng do hoạt động cứu trợ gặp nhiều trở ngại.

Cơ quan này cho biết cần khoảng 14,85 triệu USD để mở rộng hoạt động bảo vệ, cung cấp nhu yếu phẩm và nơi ở tạm thời cho 30.000 người bị ảnh hưởng trong vòng 6 tháng tới.



Trong khi đó, tổ chức Bác sỹ Không Biên giới (MSF) cho biết đang chuẩn bị hỗ trợ hàng nghìn người mất nhà cửa sau thảm họa.

Theo MSF, dù giai đoạn tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp sắp kết thúc, số nạn nhân thiệt mạng và nhu cầu hỗ trợ của những người sống sót vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt là nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần./.

Đoàn Việt Nam đến Venezuela, sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả động đất Chiều 29/6/2026 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam gồm lực lượng Quân đội và Công an tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã đến thành phố Maiquetia, bang La Guaira, ổn định vị trí đóng quân, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

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