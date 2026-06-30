Nepal tăng cường ứng phó đợt bùng phát cúm gia cầm

Ngày 30/6, Bộ Nông nghiệp Nepal cho biết nước này đang triển khai nhiều biện pháp ứng phó đợt bùng phát cúm gia cầm, trong đó tiêu hủy hơn 596.000 con gia cầm và đóng cửa sở thú duy nhất của cả nước.

Nepal phát hiện ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên trong năm nay vào ngày 18/3.

Người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ chăn nuôi Umesh Dahal cho biết đã ghi nhận dịch bệnh lây lan tại 11 quận, huyện, trong đó có 3 địa phương thuộc khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất Thung lũng Kathmandu.

Theo ông Dahal, giới chức nghi ngờ quạ là tác nhân phát tán virus khi nhiều con quạ đã chết do nhiễm bệnh và việc kiểm soát sự di chuyển của loài chim hoang dã này là một thách thức.



Kể từ khi dịch bệnh bùng phát trong năm nay, cơ quan thú y đã tiến hành tiêu hủy trên diện rộng gà và các loài gia cầm khác, đồng thời tiêu hủy hơn 1 triệu quả trứng.

Bên cạnh đó, sở thú tại thủ đô Kathmandu đã phải đóng cửa từ đầu tháng 6, lần đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19, và sẽ đóng cửa vô thời hạn cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

Người phát ngôn sở thú Ganesh Koirala cho biết nhiều loài chim và động vật đã nhiễm bệnh, trong đó ghi nhận cầy hương, cú, kền kền và bồ câu bị chết.



Quốc gia Nam Á ghi nhận đợt bùng phát cúm gia cầm đầu tiên vào tháng 1/2009. Chủng virus cúm gia cầm độc lực cao thuộc phân nhóm H5 đã gây bệnh nghiêm trọng và khiến tỷ lệ tử vong cao ở gia cầm cũng như chim hoang dã trên toàn thế giới. Đến nay, Nepal chưa ghi nhận trường hợp tử vong ở người do cúm gia cầm.



Cùng ngày, Australia xác nhận trường hợp nhiễm chủng cúm gia cầm độc lực cao H5N1 thứ 5 trên đất liền, song khẳng định chưa có bằng chứng virus lây lan trong nước.



Bộ trưởng Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia Julie Collins cùng Giám đốc Thú y Beth Cookson cho biết kết quả xét nghiệm ghi nhận virus H5N1 ở một con hải âu khổng lồ (giant petrel) di cư được tìm thấy tại một bãi biển ở bờ biển phía Nam bang Tây Australia.

Theo bà Cookson, các ca phát hiện đến nay đều xảy ra ở các loài chim biển di cư hoang dã và chưa có dấu hiệu virus lây lan sang các quần thể chim bản địa.



Thông báo của Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia cũng cho biết chưa ghi nhận hiện tượng gia tăng số lượng chim chết hàng loạt hoặc virus xâm nhập ngành chăn nuôi gia cầm.

Bộ này đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe con người vẫn ở mức thấp và khuyến cáo người dân không tiếp xúc với chim bị bệnh hoặc chết, đồng thời báo ngay cho cơ quan chức năng./.

Dịch cúm gia cầm đẩy chim cánh cụt châu Phi đến bờ vực tuyệt chủng Tổ chức Bảo tồn Chim ven biển Nam Phi cho biết, từ tháng 9/2025 đã ghi nhận 23 con chim cánh cụt châu Phi dương tính với cúm gia cầm độc lực cao, trong đó ít nhất 9 trường hợp đã chết.

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