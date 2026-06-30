Người dân Singapore ngày càng ngại kết hôn và sinh con

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Cục thống kê Singapore ngày 30/6 công bố kết quả Khảo sát hộ gia đình tổng hợp năm 2025, cho thấy xu hướng kết hôn muộn và sinh ít con tiếp tục gia tăng tại đảo quốc này.

Bên cạnh đó, khảo sát cũng ghi nhận những thay đổi về ngôn ngữ sử dụng trong gia đình, tôn giáo, trình độ học vấn và thu nhập của người dân.



Theo khảo sát, tỷ lệ người chưa từng kết hôn tăng ở hầu hết các nhóm tuổi dưới 40 so với năm 2020.

Đáng chú ý, tỷ lệ nữ giới từ 25-29 tuổi chưa kết hôn tăng từ 69% lên 73,4%, trong khi ở nam giới, nhóm tuổi 30-34 ghi nhận mức tăng mạnh nhất, từ 41,9% lên 47,6%.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy ở nhóm tuổi 40, nam giới có trình độ học vấn thấp có xu hướng độc thân nhiều hơn, trong khi phụ nữ từ 30-49 tuổi có trình độ đại học trở lên lại có tỷ lệ chưa kết hôn cao hơn các nhóm còn lại.

Mặc dù tỷ lệ độc thân gia tăng, mô hình gia đình gồm vợ chồng và con cái vẫn phổ biến nhất tại Singapore, chiếm 47,6% tổng số hộ dân cư, song đã giảm so với mức 50,4% của năm 2020.



Khảo sát cũng phản ánh xu hướng quy mô gia đình ngày càng nhỏ. Số con trung bình của phụ nữ từng kết hôn trong độ tuổi 40-49 giảm từ 1,76 con năm 2020 xuống còn 1,67 con năm 2025. Tỷ lệ phụ nữ có từ 2 con trở lên cũng giảm từ 62,5% xuống 58,4%.

Phụ nữ có trình độ học vấn càng cao có xu hướng sinh ít con hơn, theo đó nhóm có bằng đại học chỉ sinh trung bình 1,59 con, thấp hơn mức 1,84 con của nhóm có trình độ trung học hoặc thấp hơn.



Về ngôn ngữ, tiếng Anh tiếp tục là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trong gia đình, với 58,1% số người từ 5 tuổi trở lên sử dụng tiếng Anh thường xuyên nhất tại nhà, tăng mạnh so với mức 48,3% năm 2020.

Trong khi đó, tỷ lệ sử dụng tiếng Hoa phương ngữ giảm từ 8,7% xuống còn 4,9%, còn tiếng Quan thoại giảm từ 29,9% xuống 26,6%. Khảo sát cũng cho thấy gần 20% người dân hiện chỉ sử dụng tiếng Anh trong gia đình mà không thường xuyên dùng ngôn ngữ thứ 2.



Thống kê cũng phản ánh một xu hướng là số người không theo tôn giáo tiếp tục tăng. Tỷ lệ này trong nhóm dân cư từ 15 tuổi trở lên tăng từ 20% năm 2020 lên 23,9% năm 2025, trong đó tăng mạnh nhất ở cộng đồng người Hoa.

Người trẻ cũng có xu hướng không theo tôn giáo nhiều hơn so với các nhóm lớn tuổi. Đồng thời, tỷ lệ người theo Kitô giáo giảm, đặc biệt trong nhóm có trình độ đại học.



Bên cạnh những thay đổi về cơ cấu xã hội, khảo sát cho thấy trình độ học vấn và điều kiện kinh tế của người dân Singapore tiếp tục cải thiện. Tỷ lệ người từ 25 tuổi trở lên có trình độ sau trung học hoặc cao hơn tăng từ 58,3% lên 64,8%.

Thu nhập trung bình hàng tháng của mỗi hộ gia đình tăng từ 9.099 SGD (7.027,42 USD) lên 12.446 SGD, tương đương mức tăng thực khoảng 3,2% mỗi năm sau khi loại trừ yếu tố lạm phát. Tỷ lệ sở hữu nhà ở cũng tăng từ 87,9% lên 91,2%.



Trong lĩnh vực giao thông, phương tiện công cộng tiếp tục là lựa chọn chủ yếu của người lao động, với 60,1% sử dụng xe buýt, tàu điện MRT, LRT hoặc kết hợp các phương tiện này để đi làm, tăng so với mức 57,7% của năm 2020.



Khảo sát Hộ gia đình tổng hợp 2025 được thực hiện đối với 27.324 hộ gia đình, đạt tỷ lệ phản hồi 86,8%, là một phần của Chương trình Khảo sát toàn diện về lao động và hộ gia đình của Singapore./.

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