Hỏa hoạn nghiêm trọng tại nhà máy hóa dầu Ấn Độ khiến 20 người bị thương

Cảnh sát Ấn Độ cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy hóa dầu ở miền Đông nước này vào ngày 30/6, khiến ít nhất 20 người bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng.



Đám cháy bùng phát tại một đường ống dẫn naphtha trong cơ sở do công ty Haldia Petrochemicals vận hành, sau đó nhanh chóng lan sang khu dân cư lân cận tại huyện Purba Medinipur, bang Tây Bengal, cách thủ phủ Kolkata của bang này khoảng 130km về phía Tây Nam. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy cột khói đen dày bốc cao từ khu vực đường ống đang cháy.



Lực lượng cứu hỏa đã huy động 12 xe chữa cháy để khống chế đám cháy. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa những người bị thương tới các bệnh viện gần đó để điều trị. Những người bị thương chủ yếu là công nhân nhà máy.



Naphtha là hỗn hợp chất lỏng dễ cháy được tinh chế từ dầu thô và nhiều nguồn khác. Đây là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất xăng, nhựa, bọt cách nhiệt, chất kết dính, mực in cũng như nhiều vật tư y tế như ống tiêm.



Các cơ quan chức năng đang phối hợp với công ty vận hành nói trên tiến hành điều tra vụ việc./.

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