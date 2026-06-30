Văn hóa

Áo dài Việt Nam: Dấu ấn nghệ thuật trên hành trình của Kim Huyền Sâm

“Mỗi lần khoác lên mình áo dài, tôi không chỉ thấy mình chỉn chu hơn mà còn cảm nhận rõ trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam," nữ MC, ca sỹ Kim Huyền Sâm chia sẻ.

M.Mai
Với nữ nghệ sỹ, áo dài không chỉ là trang phục biểu diễn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Với nữ nghệ sỹ, áo dài không chỉ là trang phục biểu diễn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hơn 22 năm hoạt động nghệ thuật là hành trình đầy dấu ấn của ca sỹ, MC Kim Huyền Sâm khi mang tà áo dài truyền thống Việt Nam cùng đồng hành tới các chương trình giao lưu văn hóa ở 26 quốc gia. Với cô, áo dài không chỉ là trang phục biểu diễn mà còn là cách để giới thiệu hình ảnh người phụ nữ và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Nữ nghệ sỹ chia sẻ áo dài là lựa chọn gắn liền với hình ảnh nghề nghiệp mà cô theo đuổi. Dù từng thử nhiều phong cách thời trang khác nhau, song áo dài vẫn luôn là lựa chọn trong các sự kiện quan trọng, đặc biệt là các chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam với các nước.

“Với tôi, áo dài không chỉ là trang phục mà còn là hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, thanh lịch nhưng vẫn có nét riêng rất đặc biệt. Mỗi lần diện áo dài trong các chương trình ở nước ngoài, tôi luôn cảm thấy mình như mang theo một phần văn hóa dân tộc quảng bá tới bạn bè quốc tế,” Kim Huyền Sâm chia sẻ.

Cô cho hay, trong nhiều năm làm nghề, với những chương trình trang trọng hoặc đậm yếu tố văn hóa, áo dài luôn là ưu tiên hàng đầu. Đây cũng là cách Kim Huyền Sâm tôn vinh, gìn giữ bản sắc Việt Nam trong mắt khán giả trong và ngoài nước.

Tình yêu với áo dài đến với Kim Huyền Sâm từ rất sớm, từ những ký ức tuổi thơ về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong tà áo truyền thống. Khi bước vào con đường nghệ thuật, cô càng có nhiều cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu và gắn bó với áo dài.

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Kim Huyền Sâm trong bộ áo dài thêu thủ công của nhà thiết kế Kenny Thái. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Mỗi lần khoác lên mình áo dài, tôi không chỉ thấy mình chỉn chu hơn mà còn cảm nhận rõ trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam. Có lẽ vì vậy mà theo thời gian, tình cảm dành cho áo dài trong tôi ngày càng lớn hơn,” nữ nghệ sỹ nói.

Trong hơn hai thập kỷ làm nghề, Kim Huyền Sâm đã biểu diễn tại nhiều quốc gia trong khuôn khổ các chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam. Ở mỗi điểm đến, tà áo dài luôn là lựa chọn gắn liền với hình ảnh của chị trên sân khấu.

Đồng hành trang phục cùng cô trong nhiều năm là nhà thiết kế Kenny Thái. Mới đây, diện thiết kế áo dài thuộc bộ sưu tập mới nhất của Kenny Thái, Kim Huyền Sâm tạo được ấn tượng nhờ những họa tiết vẽ và thêu thủ công lấy cảm hứng từ hoa sen, lá sen, mây ngũ sắc và quạt truyền thống.

“Với tôi, áo dài không chỉ là trang phục gắn liền với sân khấu mà còn là một phần trong hành trình làm nghề và gìn giữ bản sắc cá nhân. Đó cũng là hình ảnh mà tôi sẽ theo đuổi trong chặng đường nghệ thuật sắp tới,” nữ nghệ sỹ chia sẻ./.

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Kim Huyền Sâm dẫn chương trình Lễ Kỷ niệm 75 Năm Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc tại Nhà Hát Lớn, Thủ đô Bắc Kinh. (Ảnh: NVCC)
(Vietnam+)
#Nghệ thuật áo dài Việt Nam #Gìn giữ bản sắc văn hóa #Kim Huyền Sâm và hành trình nghệ thuật #Giao lưu văn hóa quốc tế #Thiết kế áo dài truyền thống
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