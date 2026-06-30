Viên đạn cuối cùng: Chuyện về tấm HCV Olympic đầu tiên của thể thao Việt Nam

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại sự kiện ra mắt phim. (Ảnh: PV/Vietnam+)

"Viên đạn cuối cùng" vừa ra mắt báo giới trong khuôn khổ Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng năm 2026, 7 năm sau khi dự án chính thức khởi quay.

Tại sự kiện ra mắt phim, xạ thủ, Đại tá Hoàng Xuân Vinh tự tin và điềm đạm khi trở lại trước công chúng, 10 năm sau thành tích Huy chương vàng Olympic.

Anh hiện công tác tại đội bắn súng Quân đội, phụ trách tuyển chọn và đào tạo vận động viên trẻ.

Nhớ về giải thưởng, anh nói: "Tấm Huy chương vàng là một kỷ niệm đẹp, tôi rất xúc động khi làm việc với êkíp phim."

Bộ phim mở ra thế giới thăng trầm đằng sau vinh quang. Một số cảnh hậu trường được tiết lộ là những cao trào, cự cãi và nóng nảy trong đội. Gây chú ý có cảnh xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bất đồng với huấn luyện viên người Hàn vì phương pháp rèn luyện, cách biệt ngôn ngữ và văn hóa; hay cảnh cãi nhau tay đôi nảy lửa giữa hai huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Chung Gun và trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung...

"Phim sẽ có những 'góc khuất' của nghề, nhưng đôi khi chỉ là những chuyện rất đời thường, rất con người của một vận động viên như áp lực, sự cáu gắt, chán chường," Hoàng Xuân Vinh chia sẻ.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và huấn luyện viên Park Chung Gun hướng dẫn Nhan Phúc Vinh. (Ảnh: Nguyễn Thị Nhung)

​Diễn viên Thanh Hương cắt tóc tém để vào vai huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung - "người đàn bà thép" của bắn súng Việt Nam, nữ trưởng đoàn bắn súng duy nhất tại châu Á lúc bấy giờ. Chị chia sẻ áp lực khi vào vai nhân vật có thật, đồng thời là người đặc biệt cá tính và có thần thái riêng.

Huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung từng chia sẻ bộ môn bắn súng vất vả và đòi hỏi rất nhiều sức mạnh ý chí. Ngược lại nó cũng giống một bộ môn nghệ thuật, kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự quyết đoán, chính xác và mềm mại, uyển chuyển, đòi hỏi vận động viên phải làm chủ và cân bằng được cả hai.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giải thích: "Trước đây tôi cục tính và thẳng thắn, có lúc nông nổi không kìm chế được. Chính bộ môn bắn súng rèn cho tôi sự sẵn sàng, bình tĩnh và cân bằng trong cả tư tưởng lẫn trạng thái cảm xúc. Với vận động viên bắn súng, nếu không rèn luyện được thái độ ấy sẽ thì sẽ khó đạt đỉnh cao.”

Đoàn phim Việt Nam gồm xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Trần Việt Hoàng, Nhan Phúc Vinh, Thanh Hương và đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phim do êkíp Việt-Hàn phối hợp thực hiện. Phía Hàn Quốc làm kịch bản gốc, đạo diễn và biên kịch người Việt tham gia chỉnh sửa để cân bằng những dấu ấn văn hóa và tinh thần thể thao của cả hai nước.

Lần đầu tiên tiếp cận dự án năm 2020, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ dần bước vào thế giới của bộ môn bắn súng. Dù phim bị ngắt quãng nhiều năm sản xuất vì đại dịch COVID-19, anh vẫn nhớ như in cuộc tiếp xúc và trao đổi với các nhân vật liên quan

"Tôi muốn mang chính sự hào hứng của mình vào phim và truyền cảm hứng cho người xem," Đinh Tuấn Vũ cho biết.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong "Viên đạn cuối cùng," nam diễn viên Nhan Phúc Vinh sẽ thủ vai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Đây là cái tên được chọn mặt gửi vàng.

Tham gia ở vai trò nhà sản xuất, ông Patrick Park (từng tham gia sản xuất phim "Ký sinh trùng") nhớ lại: "Năm 2016, tin tức về Hoàng Xuân Vinh truyền cảm hứng mạnh mẽ ở Hàn Quốc. Đây là lần đầu chúng tôi kết hợp với một êkíp Việt Nam. Hai bên phối hợp ăn ý để hỗ trợ nhau quay thuận lợi ở mỗi nước."

"Hành trình của Hoàng Xuân Vinh không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn là một câu chuyện mang giá trị toàn cầu về ý chí, lòng bền bỉ và khát vọng chiến thắng," nhà sản xuất Park nói thêm. Ông tin bộ phim sẽ tiếp tục nối dài liên kết văn hóa giữa hai nước, đặc biệt thông qua lĩnh vực điện ảnh.

Theo đó những cảnh quay tái hiện thi đấu Olympic được thực hiện tại Hàn Quốc, nhưng cảnh còn lại ở Việt Nam. Nhiều gương mặt quen thuộc thuộc êkíp Hàn là Lee Kyung Young (phim "Inside Men"), Lee Jung Eun (phim "Ký sinh trùng") và Jung Il Woo (Gia đình là số 1)./.

Hoàng Xuân Vinh nói gì sau thất bại tại Olympic Tokyo 2020? Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tiết lộ gặp áp lực tâm lý nặng nề nên thực hiện những loạt bắn không tốt, dẫn tới việc phải dừng bước sớm ở môn bắn tại Olympic Tokyo 2020 dù từng giành huy chương vàng.