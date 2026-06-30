Chương trình chính luận nghệ thuật "ADN - Hành trình nối lại mạch nguồn"

Tối 30/6, Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "ADN - Hành trình nối lại mạch nguồn."

Theo Ban tổ chức, trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, hơn 1,2 triệu cán bộ, chiến sỹ và đồng bào đã hy sinh anh dũng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sỹ chưa được tìm thấy và gần 300.000 liệt sỹ trong các nghĩa trang chưa xác định được danh tính.

Chiến dịch "500 ngày đêm" đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, toàn hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong việc thực hiện chính sách "Đền ơn đáp nghĩa," góp phần xây dựng nền tảng tinh thần cho sự phát triển quốc gia trong tương lai.

Chương trình "ADN - Hành trình nối lại mạch nguồn" do Bộ Công an chỉ đạo, Cục Công tác chính trị chủ trì tổ chức, nhằm tuyên truyền và cổ vũ những nỗ lực của các lực lượng đang tham gia chiến dịch "500 ngày đêm," nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể và toàn xã hội trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Chương trình cũng cập nhật những thông tin mới nhất từ Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; nhìn lại xuất phát điểm của chiến dịch "500 ngày đêm," các sự kiện tiêu biểu thời gian qua, đặc biệt là những điểm mới về quy trình, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và những thành tựu mới trong công nghệ giám định ADN… mang lại niềm hy vọng lớn cho các gia đình và thân nhân liệt sỹ đang chờ đợi thông tin hơn nửa thế kỷ qua.

Chương trình là sự kiện ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, lan tỏa tinh thần của "Chiến dịch 500 ngày đêm" (triển khai từ 15/3/2026-27/7/2027) nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Đây là dịp để tôn vinh những nỗ lực của các lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, các cựu chiến binh và gia đình trong hành trình đầy xúc động đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với quê hương.

Vừa qua, Bộ Công an đã triển khai cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin, xây dựng, quản trị, vận hành "Ngân hàng gene thân nhân liệt sỹ" chưa xác định được thông tin; phân tích, lưu trữ và thực hiện đối sánh ADN… góp phần đẩy nhanh chiến dịch "500 ngày đêm" và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ tương lai.

Trong chương trình, khán giả tham gia hỏi đáp để tìm hiểu những điểm mới: Về quy trình, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và những thành tựu mới trong công nghệ giám định ADN… mang lại niềm hy vọng lớn cho các gia đình và thân nhân liệt sỹ đang chờ đợi thông tin hơn nửa thế kỷ qua.

Bên cạnh đó, khán giả được giao lưu, gặp gỡ với một số đại diện các lực lượng đang tìm kiếm, quy tập, thu mẫu ADN , tổng hợp dữ liệu và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin trên toàn quốc.

Thông qua công nghệ giám định ADN và sự chung tay của toàn hệ thống chính trị, "Hành trình nối lại mạch nguồn" khẳng định sức mạnh của lòng biết ơn và truyền thống dân tộc.

Chương trình là nguồn lực tinh thần mạnh mẽ, thúc đẩy công tác đền ơn đáp nghĩa, đưa những người con anh hùng trở về sau hơn nửa thế kỷ nằm lại nơi chiến trường, khép lại những khoảng trống trong ký ức của người thân.

Tại chương trình, khán giả được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc được trình diễn nhằm tái hiện ký ức hào hùng và những cảm xúc sâu lắng, như "Linh thiêng Việt Nam" (sáng tác Lê Quang - biểu diễn Nghệ sỹ Nhân dân Tạ Minh Tâm, dàn hợp xướng và nhóm múa); "Thư về với mẹ" (sáng tác Trương Quý Hải - biểu diễn nhạc sỹ Trương Quý Hải); "Em vẫn đợi anh về" (sáng tác Hoàng Hiệp) và Tình ca (sáng tác Hoàng Việt - biểu diễn Nghệ sỹ Nhân dân Thái Bảo và Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương); "Màu hoa đỏ" (biểu diễn Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Lam cùng dàn hợp xướng).../.

Xét nghiệm ADN liệt sỹ: Hành trình tri ân bằng công nghệ và trách nhiệm Phía sau mỗi kết quả giám định chính xác là một quá trình bền bỉ, đòi hỏi thời gian, sự phối hợp của nhiều lực lượng và trên hết là sự kiên trì của những gia đình vẫn chưa nguôi hy vọng.