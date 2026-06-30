Hơn 1 triệu người xin hợp thức hóa cư trú tại Tây Ban Nha

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez ngày 30/6 thông báo hơn 1 triệu người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp đã nộp đơn xin hợp thức hóa tình trạng cư trú theo chương trình đặc biệt của Chính phủ, nhiều gấp đôi so với dự báo ban đầu và đánh dấu một trong những đợt hợp thức hóa quy mô lớn nhất tại châu Âu trong những năm gần đây.



Ngày 30/6 cũng là hạn cuối tiếp nhận hồ sơ theo chương trình được Chính phủ trung tả triển khai từ tháng 4/2026. Thời điểm khởi động, giới chức Tây Ban Nha ước tính khoảng 500.000 người, chủ yếu đến từ khu vực Mỹ Latinh, sẽ đủ điều kiện tham gia.



Phát biểu tại Madrid, Thủ tướng Sánchez cho rằng việc có hơn 1 triệu hồ sơ được nộp cho thấy chính sách này đáp ứng nhu cầu thực tế của người nhập cư và góp phần bảo đảm các quyền cũng như trách nhiệm của họ trong xã hội.



Tuy nhiên, số lượng hồ sơ nộp không đồng nghĩa tất cả người đăng ký sẽ được cấp quy chế cư trú hợp pháp. Theo quy định, người nộp đơn phải chứng minh không có tiền án, tiền sự và đã cư trú liên tục tại Tây Ban Nha ít nhất 5 tháng trước ngày 1/1/2026. Cơ quan chức năng sẽ có 3 tháng để xem xét hồ sơ trước khi quyết định cấp giấy phép cư trú và lao động, chỉ có hiệu lực tại Tây Ban Nha.



Thủ tướng Sánchez nhiều năm qua luôn bảo vệ quan điểm cởi mở hơn về nhập cư, trái ngược xu hướng siết chặt kiểm soát đang diễn ra tại nhiều nước châu Âu.

Ông cho rằng lực lượng lao động nhập cư đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tăng trưởng kinh tế, hệ thống phúc lợi và quỹ hưu trí trong bối cảnh dân số Tây Ban Nha già hóa nhanh và nhiều vùng nông thôn đối mặt tình trạng suy giảm dân số.



Theo ông, việc để người nhập cư sống ngoài khuôn khổ pháp luật sẽ gây bất lợi cho cả xã hội, trong khi hợp thức hóa cư trú giúp họ có cơ hội làm việc hợp pháp, đóng thuế và đóng góp cho nền kinh tế.



Chương trình nhận được sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực đang thiếu lao động như xây dựng. Tuy nhiên, các đảng đối lập bảo thủ và cực hữu chỉ trích chính sách này, cho rằng việc hợp thức hóa quy mô lớn có thể khuyến khích nhập cư trái phép.



Trong nhiều thế kỷ là quốc gia có truyền thống di cư ra nước ngoài, Tây Ban Nha hiện trở thành một trong những cửa ngõ chính đưa người di cư và người xin tị nạn vào Liên minh châu Âu (EU), cùng với Italy và Hy Lạp.

Phần lớn người nhập cư đến Tây Ban Nha qua tuyến đường biển Đại Tây Dương từ Tây Phi tới quần đảo Canary.

Mặc dù số người đến nước này đã giảm trong năm qua sau khi đạt đỉnh vào năm 2024, vấn đề nhập cư vẫn tiếp tục là chủ đề gây nhiều tranh luận trong đời sống chính trị Tây Ban Nha./.

Đức tiếp tục duy trì kiểm soát biên giới, siết quản lý người nhập cư Chính phủ Đức xác nhận duy trì kiểm soát biên giới và siết quy định với người xin tị nạn, đồng thời tăng cường lực lượng kiểm tra, dù số đơn xin tị nạn mới đã giảm đáng kể trong thời gian gần đây.

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