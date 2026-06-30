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Anh dự chi quốc phòng kỷ lục gần 350 tỷ euro trong 4 năm

Theo Chính phủ Anh, kế hoạch đầu tư quốc phòng mới là lộ trình để đưa chi tiêu quốc phòng của nước này lên mức tương đương 3,5% GDP vào năm 2035, phù hợp mục tiêu mới của NATO.

Phương Hoa
Binh sỹ quân đội Anh . (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ quân đội Anh . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 30/6 công bố Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng 10 năm. Theo đó Vương quốc Anh sẽ dành gần 300 tỷ bảng (khoảng 348 tỷ euro) cho quốc phòng trong 4 năm tới, mức chi quốc phòng cao nhất từ trước đến nay của Anh, nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang trước những thách thức an ninh ngày càng gia tăng.

Phát biểu tại một cơ sở sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) ở hạt Berkshire, gần London, ông Starmer cho biết ngân sách quốc phòng sẽ được tăng thêm 15 tỷ bảng Anh (khoảng 17 tỷ euro) trong giai đoạn 2026-2030 thông qua việc điều chỉnh ưu tiên chi tiêu của chính phủ, nâng tổng mức chi quốc phòng trong 4 năm tới lên gần 300 tỷ bảng Anh.

Theo ông Starmer, quyết định chuyển một phần nguồn lực từ ngân sách viện trợ phát triển sang quốc phòng được đưa ra từ năm ngoái, tạo nên mức tăng chi quốc phòng lớn nhất của Anh kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Ông nhấn mạnh thế giới đã thay đổi nhanh chóng, trong đó an ninh quốc gia và an ninh kinh tế có mối liên hệ chặt chẽ, đòi hỏi Anh phải tăng cường năng lực phòng thủ.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết kế hoạch mới dành hơn 5 tỷ bảng Anh (khoảng 5,8 tỷ euro) để phát triển các hệ thống UAV và phương tiện tự hành trong 4 năm tới.

Quân đội Anh sẽ đầu tư cho các hệ thống không người lái ở cả 3 quân chủng. Hải quân Hoàng gia cũng sẽ điều chỉnh kế hoạch phát triển lực lượng, thay thế một số tàu khu trục dự kiến bằng các tàu chiến đa năng có khả năng làm trung tâm chỉ huy và điều khiển các phương tiện không người lái.

Kế hoạch được công bố sau nhiều tháng tranh cãi trong nội bộ chính phủ về nguồn lực dành cho quốc phòng. Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng John Healey và Quốc vụ khanh Quốc phòng Al Carns đã từ chức do bất đồng về các đề xuất chi tiêu quân sự. Những diễn biến này cũng góp phần khiến ông Starmer tuyên bố sẽ từ chức vào tháng tới sau khi mất sự ủng hộ của các nghị sỹ Công đảng.

Theo Chính phủ Anh, kế hoạch đầu tư quốc phòng mới là lộ trình để đưa chi tiêu quốc phòng của nước này lên mức tương đương 3,5% GDP vào năm 2035, phù hợp mục tiêu mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) và trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi các đồng minh châu Âu tăng đóng góp cho quốc phòng, giảm phụ thuộc vào Mỹ trong bảo đảm an ninh.

Dự kiến, ông Starmer sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7-8/7 trước khi rời cương vị thủ tướng. Trong khi đó, đảng Bảo thủ đối lập cho rằng kế hoạch được công bố quá muộn và chưa đủ để đáp ứng yêu cầu tăng cường năng lực quốc phòng của Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quân đội Anh #Đầu tư quốc phòng #Thủ tướng Anh Anh
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