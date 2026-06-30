NATO chuyển trọng tâm sang tăng năng lực sản xuất quốc phòng

Theo RIA Novosti, Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) dự kiến lần đầu tiên tập trung thảo luận không chỉ về chi tiêu quốc phòng mà còn về phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy những dự án hợp tác giữa các nước thành viên.

Theo báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/6, các đại biểu sẽ bàn thảo cách thức gắn các khoản đầu tư vào công nghiệp quốc phòng với mục tiêu mới của NATO là nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, đồng thời rà soát các cơ chế sản xuất vũ khí chung và triển khai các dự án quốc phòng đa quốc gia.

Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra tại Ankara trong từ ngày 7-8/7, với sự tham dự của nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ các nước thành viên cùng lãnh đạo NATO.

Ngoài các vấn đề về chi tiêu và năng lực sản xuất quốc phòng, chương trình nghị sự dự kiến cũng bao gồm các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông.

Trước đó, ngày 25/6, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự này dự kiến sẽ công bố các khoản đầu tư quốc phòng mới trị giá hàng chục tỷ USD, đồng thời cho rằng sức ép từ Tổng thống Trump đã buộc các đồng minh châu Âu phải tăng mạnh chi tiêu quân sự.

Tuy nhiên, chuyên gia Hamilton cho rằng những cam kết này sẽ không đủ để tạo ra sự thay đổi mang tính căn bản đối với tư thế phòng thủ của châu Âu.

Ông Hamilton nói: “Phần lớn vẫn chỉ nằm trên giấy. Chỉ đơn thuần đổ thêm tiền vào vấn đề sẽ không thể thay đổi mọi thứ,” đồng thời cảnh báo rằng châu Âu “sẽ cần nhiều năm, có thể là 10 đến 15 năm, để thay thế bất kỳ năng lực nào mà Mỹ hiện đang cung cấp”./.

NATO thúc đẩy tăng đầu tư quốc phòng trước thềm hội nghị thượng đỉnh Ngày 29/6, Hội nghị các nhà lãnh đạo nghị viện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã khai mạc tại thành phố Istanbul với trọng tâm xoay quanh tăng cường đầu tư quốc phòng.