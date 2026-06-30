Quốc hội Litva phê chuẩn Thủ tướng mới

Ngày 30/6, Quốc hội Litva đã phê chuẩn ông Mindaugas Sinkevicius, Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội, giữ chức Thủ tướng mới của nước này.



Động thái trên diễn ra sau khi Chính phủ của Thủ tướng Inga Ruginiene tuyên bố từ chức tập thể hôm 23/6.



Theo quy định của Litva, đảng có số ghế nhiều nhất trong Quốc hội sẽ đề cử ứng cử viên cho chức Thủ tướng. Trên cơ sở đề xuất của đảng Dân chủ Xã hội, Tổng thống Gitanas Nauseda đã trình Quốc hội phê chuẩn ông Sinkevicius vào ngày 25/6.



Theo luật định, Thủ tướng mới có 15 ngày để trình danh sách nội các cùng chương trình hành động của chính phủ lên Quốc hội xem xét và phê chuẩn.



Ông Sinkevicius cho biết dự kiến sẽ bổ nhiệm 6-7 bộ trưởng mới, trong khi Ngoại trưởng Kestutis Budrys nhiều khả năng sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị hiện nay./.

Litva chi hơn 1 tỷ USD cho thương vụ quân sự đặc biệt từ Đức Hợp đồng mua phương tiện quân sự cho thấy các nước vùng Baltic tiếp tục ưu tiên nâng cao năng lực phòng thủ, đặc biệt trong các lĩnh vực hậu cần, cơ động, triển khai lực lượng nhanh trên thực địa.