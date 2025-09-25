Litva ra mắt nội các mới, ưu tiên quốc phòng và hỗ trợ Ukraine

Ngày 25/9, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda đã ký sắc lệnh phê chuẩn toàn bộ thành phần nội các mới của quốc gia Baltic này.

Nội các mới cũng đã tuyên thệ nhậm chức ngay sau khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua chương trình hành động do Thủ tướng Inga Ruginiene đề xuất.

Tại Quốc hội, 80/141 nghị sỹ đã ủng hộ chương trình hành động của chính phủ, trong khi 40 nghị sỹ bỏ phiếu chống và 2 nghị sỹ bỏ phiếu trắng. Các nghị sỹ còn lại vắng mặt.

Bà Ruginiene cho biết bà sẽ duy trì sự ủng hộ của Litva đối với Ukraine cũng như cam kết chi 5-6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng trong vài năm tới.

Hồi cuối tháng Tám vừa qua, Quốc hội Litva đã thông qua quyết định đề cử bà Ruginiene, Bộ trưởng Lao động và An sinh xã hội, thành viên đảng Dân chủ Xã hội, làm Thủ tướng mới ở nước này. Sau đó, bà Ruginiene đã tiến hành thành lập chính phủ.

Bà Ruginiene trước đây từng là Chủ tịch Liên đoàn Lao động Litva và được bầu làm nghị sỹ Quốc hội lần đầu tiên vào năm ngoái.

Bà được đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền đề cử làm Thủ tướng sau khi người tiền nhiệm Gintautas Paluckas từ chức hôm 4/8, kéo theo toàn bộ nội các phải từ nhiệm./.

