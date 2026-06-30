Saudi Arabia biến nước thải qua xử lý thành tài nguyên chiến lược

Saudi Arabia đang đẩy mạnh tái sử dụng nước thải đã qua xử lý như một nguồn tài nguyên chiến lược phục vụ tăng trưởng công nghiệp và đô thị, với dự báo mức tiêu thụ công nghiệp vượt 100 triệu m³ mỗi năm vào năm 2030.

Song song với đó là việc ban hành quy chuẩn thủy lợi quốc gia mới được thiết kế để tiết kiệm khoảng 2 tỷ m³ nước mỗi năm.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trao đổi với báo giới, Giám đốc điều hành Tổ chức Thủy lợi Saudi Arabia (SIO) Mohammed bin Zaid Abu Haid cho biết nước đã trở thành nền tảng trong chương trình phát triển của Saudi Arabia.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và các dự án quy mô lớn đang triển khai trên khắp cả nước đang thúc đẩy nhu cầu về nguồn nước đã qua xử lý như một thành phần thiết yếu của hạ tầng dự án.



SIO hiện quản lý các đập, đồng thời giám sát việc vận chuyển, phân phối và tái sử dụng nước đã qua xử lý cho mục đích đô thị, công nghiệp và nông nghiệp - một lĩnh vực đang phát triển mạnh.

Lượng nước đã qua xử lý dùng trong công nghiệp đã tăng khoảng 50% trong 2 năm qua, từ 20 triệu lên 30 triệu m³ tính đến cuối năm 2025. Ông Abu Haid dự báo con số này sẽ vượt 100 triệu m³ vào năm 2030.



Nhu cầu ở khu vực đô thị cũng tăng đột biến. Lượng nước đã qua xử lý dùng cho công viên, không gian xanh và các dự án thuộc Sáng kiến Xanh của Saudi Arabia đã tăng từ khoảng 65.000 lên gần 13 triệu m³, với dự báo đạt 150 triệu m³ mỗi năm vào năm 2030.

Ông Abu Haid xác định Sáng kiến Xanh là một trong những động lực chính thúc đẩy nhu cầu về nước đã qua xử lý, cùng với các dự án phát triển, khu bảo tồn thiên nhiên và mở rộng ứng dụng đô thị.



Bên cạnh đó, sắp tới sẽ có Bộ quy tắc thực hành tưới tiêu được phát triển với sự hợp tác của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO). Bộ quy tắc này dự kiến nâng hiệu quả tưới tiêu từ khoảng 55% lên hơn 70%, đồng thời tiết kiệm khoảng 2 tỷ m³ nước mỗi năm.

Các thử nghiệm thực địa đã cho thấy năng suất nông nghiệp tăng, thu nhập nông dân được cải thiện và hiệu quả sử dụng nước cao hơn.



Bộ quy tắc cũng nhắm đến việc giảm lượng nước tiêu thụ trong canh tác ngũ cốc từ 9.750 xuống còn khoảng 6.500 m³/ha. Ông Abu Haid cho biết dự án đang ở giai đoạn cuối và sẽ được chính thức ra mắt tại Diễn đàn Nước Thế giới./.

Saudi Arabia khôi phục hoạt động tại cảng xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới Ras Tanura là một trong những cảng xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, đảm nhiệm phần lớn lượng dầu thô xuất khẩu của Saudi Arabia tới châu Âu và châu Á, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

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