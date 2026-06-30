WHO: Đợt nắng nóng ở châu Âu là 'cuộc diễn tập' cho những mùa Hè khắc nghiệt hơn

Ngày 30/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo đợt nắng nóng kỷ lục đang ảnh hưởng nhiều khu vực ở châu Âu mới chỉ là "cuộc diễn tập" cho những mùa Hè khắc nghiệt hơn trong tương lai, đồng thời kêu gọi các nước khẩn trương tăng cường các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Giám đốc phụ trách khu vực châu Âu của WHO, ông Hans Henri Kluge, cho biết châu Âu hiện là khu vực có tốc độ nóng lên nhanh nhất thế giới, với mức tăng nhiệt độ cao gấp hơn hai lần mức trung bình toàn cầu.

Theo ông, các đợt nắng nóng cực đoan không còn là hiện tượng bất thường mà đang trở nên thường xuyên hơn, kéo dài hơn và có cường độ mạnh hơn.

Ông cảnh báo: "Đợt nắng nóng này chỉ là một cuộc diễn tập. Mỗi mùa Hè mà chúng ta không chuẩn bị đầy đủ sẽ phải trả giá bằng sinh mạng con người."

Theo WHO, tháng Sáu năm nay là một trong những tháng nóng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu. Nhiều quốc gia ghi nhận nền nhiệt vượt 40 độ C, buộc chính quyền phải ban hành cảnh báo đỏ, hạn chế các hoạt động ngoài trời và triển khai các biện pháp bảo vệ nhóm dân cư dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em và người mắc bệnh nền.

Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, nắng nóng còn tác động đến giao thông, năng lượng, sản xuất và thị trường lao động. Nhiều địa phương phải điều chỉnh thời gian làm việc, trong khi nhu cầu sử dụng điện cho làm mát tăng mạnh, gây áp lực lên hệ thống năng lượng.

Ông Kluge cho biết các biện pháp như xây dựng kế hoạch ứng phó với nắng nóng, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm, mở các điểm tránh nóng và tăng cường hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương đã góp phần giảm đáng kể số ca tử vong và cần được mở rộng trên toàn khu vực.

Trong khi đó, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo đợt nắng nóng sẽ tiếp tục lan rộng sang nhiều khu vực ở Tây Âu, Trung Âu, Nam Âu và bán đảo Balkan trong những ngày tới.

Theo các chuyên gia, các hiện tượng thời tiết cực đoan được dự báo sẽ xuất hiện thường xuyên hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp diễn, đòi hỏi các quốc gia tăng cường cả các biện pháp ứng phó trước mắt và chiến lược thích ứng dài hạn./.

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