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Iran tăng cường an ninh nghiêm ngặt trước lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei

Người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akrami-Nia chính thức công bố lịch trình tang lễ cấp quốc gia của cố Lãnh tụ tối cao Cách mạng Hồi giáo Seyyed Ali Khamenei.

Viết Thành
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Iran tăng cường an ninh nghiêm ngặt trước lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran tăng cường an ninh nghiêm ngặt trước lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Đặc phái viên Mỹ tới Qatar, chưa có kế hoạch đàm phán trực tiếp với Iran.

Anh dự chi quốc phòng kỷ lục gần 350 tỷ euro trong 4 năm.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
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