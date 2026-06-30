Phái đoàn Iran và Mỹ dự kiến đến Qatar để thảo luận về việc thực hiện MoU

Ngày 29/6, Ủy ban chung Oman - Iran về eo biển Hormuz tổ chức cuộc họp lần đầu tiên tại Muscat, tập trung trao đổi quan điểm về việc quản lý tuyến đường thủy chiến lược này cùng các vấn đề liên quan.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phái đoàn Oman do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Bộ Ngoại giao Sheikh Abdulaziz bin Abdullah al Hinai dẫn đầu. Phía Iran do Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách pháp luật và quan hệ quốc tế Kazem Gharibabadi đứng đầu.

Hai bên thảo luận về các phương thức tăng cường phối hợp trong các vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz, phù hợp với lợi ích chung và chủ quyền của mỗi nước, đồng thời tái khẳng định cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế.

Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến khuôn khổ hợp tác hàng hải dựa trên vị thế của Oman và Iran là hai quốc gia ven biển cùng nhìn ra eo biển Hormuz, cũng như các thỏa thuận song phương và quốc tế hiện có.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại sau cuộc họp, ông Gharibabadi thông báo rằng Tehran và Muscat đã đạt được "một sự hiểu biết chung" về việc quản lý tuyến hàng hải này.

Theo ông, phía Oman ủng hộ việc tham gia vào các thỏa thuận này với tư cách là một quốc gia ven biển có quyền chủ quyền, cho rằng nên thu phí để đổi lấy các dịch vụ được cung cấp. Ông Gharibabadi nói thêm rằng hai bên "đã quyết định thành lập các ủy ban kỹ thuật chung.”

Trong diễn biến liên quan sau đó cùng ngày, Iran thông báo một phái đoàn chuyên gia của nước này sẽ tới Doha trong tuần này để thảo luận về việc thực hiện biên bản ghi nhớ (MoU) đã ký kết với Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhấn mạnh nước này vẫn chưa bước vào giai đoạn đàm phán “một thỏa thuận cuối cùng," đồng thời lưu ý rằng "trong những ngày tới, chúng tôi sẽ không có bất kỳ cuộc họp đàm phán nào với phía Mỹ ở bất kỳ cấp độ nào."

Tuy nhiên, ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đề xuất một cuộc họp diễn ra tại Qatar vào ngày 30/6.

Trên nền tảng Truth Social ngày 29/6, Tổng thống Trump tuyên bố: "Iran đã đề xuất một cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày mai (30/6) tại Doha!," song ông không nêu rõ thành phần tham gia cuộc họp này.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó xác nhận đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và cố vấn đồng thời là con rể của ông Trump, Jared Kushner sẽ bay đến Doha (Qatar) để tham gia các cuộc họp cấp cao trong tuần này./.

Iran, Oman họp lần đầu về quản lý eo biển Hormuz Ngày 29/6, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran và Oman đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Hỗn hợp Hormuz nhằm thảo luận việc quản lý eo biển Hormuz.