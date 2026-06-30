Mỹ, Đức tái khẳng định lập trường ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

Ngày 29/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã hội kiến Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul để trao đổi về tình hình Trung Đông, trong đó hai bên tái khẳng định cam kết phối hợp nhằm bảo đảm Iran không phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Rubio cho biết hai bên đã thảo luận về các diễn biến mới tại Trung Đông, nhấn mạnh mục tiêu chung là ngăn chặn Iran sở hữu năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh châu Âu tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì cơ chế giám sát chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các vấn đề an ninh trong khu vực sau khi xung đột Israel-Iran hạ nhiệt.

Bên cạnh vấn đề Iran, hai ngoại trưởng cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn trong lĩnh vực quốc phòng, phù hợp với các cam kết đã đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua.

Hai bên cũng trao đổi về cuộc xung đột Nga-Ukraine và nhấn mạnh sự cần thiết của việc hướng tới một nền hòa bình bền vững, trên cơ sở bảo đảm chủ quyền và an ninh lâu dài cho Ukraine./.

Iran sẵn sàng bảo đảm với thế giới về việc không theo đuổi vũ khí hạt nhân Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định Iran không mong muốn có bất ổn trong khu vực và Israel mới là bên tìm cách gây mất ổn định tại Trung Đông.