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Trung Đông

Mỹ, Đức tái khẳng định lập trường ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ và Đức đã thảo luận về các diễn biến mới tại Trung Đông, nhấn mạnh mục tiêu chung là ngăn chặn Iran sở hữu năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân.

Đoàn Hùng
Nhân viên kỹ thuật làm việc bên trong cơ sở hạt nhân Isfahan, nằm cách thủ đô Tehran khoảng 420km về phía Nam. (Ảnh: AP/TTXVN)
Nhân viên kỹ thuật làm việc bên trong cơ sở hạt nhân Isfahan, nằm cách thủ đô Tehran khoảng 420km về phía Nam. (Ảnh: AP/TTXVN)

Ngày 29/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã hội kiến Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul để trao đổi về tình hình Trung Đông, trong đó hai bên tái khẳng định cam kết phối hợp nhằm bảo đảm Iran không phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Rubio cho biết hai bên đã thảo luận về các diễn biến mới tại Trung Đông, nhấn mạnh mục tiêu chung là ngăn chặn Iran sở hữu năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh châu Âu tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì cơ chế giám sát chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các vấn đề an ninh trong khu vực sau khi xung đột Israel-Iran hạ nhiệt.

Bên cạnh vấn đề Iran, hai ngoại trưởng cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn trong lĩnh vực quốc phòng, phù hợp với các cam kết đã đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua.

Hai bên cũng trao đổi về cuộc xung đột Nga-Ukraine và nhấn mạnh sự cần thiết của việc hướng tới một nền hòa bình bền vững, trên cơ sở bảo đảm chủ quyền và an ninh lâu dài cho Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xung đột Trung Đông #Vũ khí hạt nhân #Tình hình Trung Đông Iran
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Vấn đề hạt nhân Iran

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