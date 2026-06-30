Iran tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 30/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ (MoU) đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình, trong bối cảnh xuất hiện những thông tin trái chiều về khả năng hai bên nối lại đối thoại tại Doha (Qatar) trong tuần này.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh việc thực hiện Bản ghi nhớ là "vấn đề có đi có lại," đồng thời khẳng định Iran sẽ đáp trả các sức ép và đe dọa bằng những quyết định hợp lý nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia khi cần thiết.

Bản ghi nhớ do Pakistan làm trung gian, được ký ngày 18/6, đặt nền tảng cho tiến trình giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran sau nhiều tháng đối đầu quân sự.

Thỏa thuận bao gồm các bước triển khai ban đầu về bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, nới lỏng hoạt động xuất khẩu dầu của Iran và giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa của Tehran, đồng thời mở đường cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn nếu các điều khoản ban đầu được thực hiện đầy đủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/6 cho biết Iran đã đề nghị tổ chức cuộc gặp và các quan chức hai nước dự kiến sẽ gặp nhau tại Doha vào ngày 30/6 để thảo luận việc triển khai bản ghi nhớ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó thông báo đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và cố vấn cấp cao Jared Kushner sẽ tới Doha để trao đổi việc thực hiện thỏa thuận, song nhấn mạnh Washington vẫn bảo lưu quyền sử dụng biện pháp quân sự nếu cần thiết.

Tuy nhiên, phía Iran phủ nhận thông tin về các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ trong tuần này. Tehran cho biết đoàn công tác của nước này tới Doha để trao đổi với Qatar và các bên trung gian về việc triển khai Bản ghi nhớ.

Cùng với đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết không có kế hoạch về cuộc họp kỹ thuật nào với Mỹ tại Doha. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cũng khẳng định Tehran hiện tập trung vào việc triển khai các nội dung của Bản ghi nhớ và chưa có kế hoạch đàm phán với Washington trong những ngày tới.

Liên quan đến eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc thực hiện Bản ghi nhớ Mỹ-Iran và nhấn mạnh hoạt động hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược này cần được duy trì an toàn, thông suốt và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ông Albusaidi cho biết Oman phản đối việc áp phí quá cảnh đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, song sẵn sàng thảo luận các khoản phí liên quan đến dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.

Trước đó, ngày 23/6, Iran và Oman đã nhất trí thành lập một nhóm công tác chung để tiếp tục trao đổi về cơ chế quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 2 thành viên của lực lượng này đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra tại tỉnh Kermanshah, miền Tây Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết vụ việc xảy ra tại khu vực Paveh vào tối 29/6. Giới chức Iran đang điều tra để làm rõ diễn biến vụ việc và truy tìm những người chịu trách nhiệm./.

Phái đoàn Iran và Mỹ dự kiến đến Qatar để thảo luận về việc thực hiện MoU Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhấn mạnh rằng "trong những ngày tới, chúng tôi sẽ không có bất kỳ cuộc họp đàm phán nào với phía Mỹ ở bất kỳ cấp độ nào."

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