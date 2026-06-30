Israel đặt mục tiêu phát triển vũ khí laser không gian

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 29/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết nước này đang thúc đẩy kế hoạch phát triển các hệ thống vũ khí laser có khả năng triển khai trong không gian nhằm tạo ưu thế quân sự lâu dài trước các đối thủ trong khu vực.

Đây được xem là một trong những ưu tiên quốc phòng hàng đầu của Israel bên cạnh trí tuệ nhân tạo (AI), tác chiến mạng và phòng thủ tên lửa.

Phát biểu tại cuộc gặp các phóng viên quân sự và ngoại giao, ông Katz cho biết chính phủ Israel đang đầu tư đáng kể cho cả năng lực phòng thủ và tấn công trong không gian, trong đó có các hệ thống "tia laser công suất lớn."

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, mục tiêu là đưa Israel trở thành một trong 3 quốc gia hàng đầu thế giới về năng lực quân sự trong lĩnh vực không gian, qua đó tăng cường khả năng răn đe, tấn công và vô hiệu hóa các mối đe dọa từ bên ngoài.

Ông Katz cũng cho biết Bộ Quốc phòng đã dành thêm nguồn lực đáng kể để thu hút các chuyên gia hàng đầu tham gia chương trình nghiên cứu và phát triển này.

Bên cạnh định hướng phát triển công nghệ quốc phòng, Bộ trưởng cho biết quân đội Israel đang chuẩn bị các phương án đối phó khả năng xung đột với Iran bùng phát trở lại.

Ông nhận định hai kịch bản có thể dẫn đến leo thang là đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ hoặc Iran trực tiếp tấn công Israel, đồng thời cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) được chỉ thị xây dựng phương án tiến hành chiến dịch quân sự độc lập nếu Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định nước này không có ý định cản trở các nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran, song nhấn mạnh quyền tự vệ của Israel là không thể thỏa hiệp.

Ông Katz cũng tái khẳng định Israel sẽ tiếp tục duy trì hiện diện quân sự tại các khu vực an ninh ở Liban, Syria và Dải Gaza, đồng thời ủng hộ việc tăng cường năng lực của quân đội Liban nếu lực lượng này có hành động nhằm kiềm chế phong trào Hezbollah.

Theo ông Katz, Israel cũng sẽ "tiếp tục ngăn chặn các mối đe dọa phát sinh từ Syria và không để lực lượng Hamas khôi phục năng lực quân sự tại Dải Gaza"./.

Quân đội Israel cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nhân lực Israel đang thiếu khoảng 12.000 binh sỹ thường trực, trong đó có khoảng 7.000 quân nhân chiến đấu, trong bối cảnh lực lượng dự bị và quân thường trực chịu sức ép lớn.