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Ba Lan không chuyển giao tiêm kích MiG-29 cho Ukraine vì đàm phán đổ vỡ

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tuyên bố Vácsava và Kiev đã không đạt được thỏa thuận về việc đổi máy bay tiêm kích MiG-29 của Ba Lan lấy công nghệ UAV của Ukraine.

Viết Thành
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Ba Lan không chuyển giao tiêm kích MiG-29 cho Ukraine vì đàm phán đổ vỡ
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thời sự Toàn cầu – chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ba Lan tuyên bố không chuyển giao tiêm kích MiG-29 cho Ukraine.

WHO cảnh báo bùng phát nhiều loại dịch bệnh sau vụ động đất tại Venezuela.

Hãng hàng không Scandinavia SAS đầu tư hơn 10 tỷ USD mua máy bay Airbus.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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