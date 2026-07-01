Ba Lan không chuyển giao tiêm kích MiG-29 cho Ukraine vì đàm phán đổ vỡ

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thời sự Toàn cầu – chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ba Lan tuyên bố không chuyển giao tiêm kích MiG-29 cho Ukraine.

WHO cảnh báo bùng phát nhiều loại dịch bệnh sau vụ động đất tại Venezuela.

Hãng hàng không Scandinavia SAS đầu tư hơn 10 tỷ USD mua máy bay Airbus.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành