Nhận định Mexico vs Ecuador: Tiếp đà hưng phấn, chủ nhà mơ tấm vé vàng

Cuộc chạm trán giữa đội tuyển Mexico và Ecuador tại vòng 1/16 World Cup diễn ra vào lúc 8h ngày 1/7 hứa hẹn sẽ là một trong những màn đối đầu căng thẳng và khó lường nhất của vòng knock-out năm nay.

Nhìn lại hành trình tại vòng bảng, đội chủ nhà Mexico đang trình diễn một phong độ hủy diệt và xứng đáng được xem là một trong những tập thể ấn tượng nhất giải đấu



Dưới sự nhào nặn của chiến lược gia lão luyện Javier Aguirre, Mexico hiện tại không sở hữu quá nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới, nhưng họ lại là một khối gắn kết vững chắc, thi đấu kỷ luật, giàu khát khao và cực kỳ máu lửa. Lối chơi công thủ toàn diện kết hợp giữa khả năng pressing tầm cao và những miếng đánh biên tốc độ đang biến "El Tri" thành một cỗ máy chiến thắng rất khó bị đánh bại.

Trái ngược hoàn toàn với sự thuận lợi của đội chủ nhà, con đường tiến vào vòng loại trực tiếp của Ecuador lại đầy rẫy những sóng gió và thử thách. Đại diện Nam Mỹ chỉ có thể lách qua khe cửa hẹp nhờ tấm vé vớt dành cho một trong các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất./.