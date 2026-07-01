World Cup 2026: Nghi lễ cổ truyền Mexico tạo sức hút bên thềm Fan Fest

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, những ngày này, quảng trường Zócalo - trái tim của thủ đô Mexico City - sôi động với không khí Fan Fest của World Cup 2026.

Chỉ cách khu vực cổ động vài chục mét, trong làn khói thơm của nhựa cây copal, các nghi lễ thanh tẩy truyền thống của người bản địa vẫn được duy trì, tạo nên nét giao thoa độc đáo giữa di sản văn hóa Mexico và ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, qua đó thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế.

Từ sáng sớm, giữa tiếng nhạc sôi động của Fan Fest, nhiều nghệ nhân bản địa trong trang phục truyền thống với những chiếc mũ lông vũ rực rỡ đã bắt đầu chuẩn bị cho nghi lễ “limpia”- nghi thức thanh tẩy vốn đã tồn tại hàng trăm năm trong đời sống văn hóa của người Mexico.

Trong chiếc lư đất nung, nhựa cây copal được đốt lên, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Theo quan niệm của nhiều cộng đồng bản địa, làn khói này giúp thanh lọc không gian, xua tan những nguồn năng lượng tiêu cực và mang lại sự bình an cho con người.

Bên cạnh khói copal, tiếng trống, tiếng chuông và âm thanh của chiếc vỏ ốc biển cũng là những yếu tố không thể thiếu trong nghi lễ truyền thống này.

Một du khách quốc tế trải nghiệm nghi lễ thanh tẩy của người bản địa Mexico. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Các nhà nghiên cứu văn hóa Mexico cho biết nghi thức này đã xuất hiện từ thời các nền văn minh tiền Colombo như Aztec và Maya.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Mexico, ông Carlos Alberto Sánchez, một nghệ nhân thực hiện nghi lễ tại quảng trường Zócalo hơn 10 năm qua, cho biết: “Nghi lễ 'limpia' là một nghi thức thanh tẩy có nguồn gốc từ truyền thống của các dân tộc bản địa Mexico, được lưu truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình chúng tôi. Nghi lễ nhằm giúp con người giải tỏa những cảm xúc và năng lượng tiêu cực, tìm lại sự cân bằng về tinh thần thông qua sự kết nối với thiên nhiên. Quá trình thanh tẩy kết hợp bốn yếu tố của tự nhiên gồm lửa, thảo mộc, không khí và nước. Trong đó, khói từ nhựa cây copal, các loại thảo dược, tiếng vỏ ốc biển và nước thảo mộc được sử dụng để thanh lọc cơ thể và mang lại cảm giác bình an. Đây cũng là một phương pháp chăm sóc sức khỏe theo truyền thống. Mỗi nghi lễ có chi phí khoảng 50 peso/người.”

Theo ông, những ngày diễn ra World Cup 2026, số lượng người tham gia nghi lễ tăng lên đáng kể. Không ít cổ động viên trước khi bước vào khu vực Fan Fest đều dừng chân để trải nghiệm nghi thức truyền thống hoặc đơn giản là tìm hiểu về văn hóa bản địa đặc sắc của Mexico.

Giữa không khí náo nhiệt của lễ hội bóng đá, nhiều du khách quốc tế cũng tỏ ra thích thú khi được chứng kiến sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Anh James Thompson - du khách đến từ Canada - cho biết đây là lần đầu tiên anh được tham gia một nghi lễ thanh tẩy của người Mexico.

Thompson nói: “Ban đầu tôi chỉ tò mò vì thấy rất đông người đứng xem. Nhưng khi được nghe giải thích về ý nghĩa của copal và nghi lễ này, tôi nhận ra đây không chỉ là một hoạt động mang yếu tố tâm linh mà còn phản ánh lịch sử và văn hóa lâu đời của Mexico. Tôi nghĩ đây là trải nghiệm rất đặc biệt mà không phải kỳ World Cup nào cũng có được.”

Các nghệ nhân trong trang phục truyền thống thực hiện nghi lễ thanh tẩy giữa trung tâm thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Anh Alberto Ruís, du khách Mexico đến từ bang Oaxaca chia sẻ Copal là món quà của Mẹ thiên nhiên. Từ thời tổ tiên chúng tôi, làn khói này được xem là lời cầu nguyện gửi tới các đấng tối cao, cúng thần linh, cầu mùa màng và chữa bệnh dân gian. Khi thực hiện nghi lễ, điều quan trọng nhất không phải là phép màu, mà là giúp con người tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn và kết nối với cội nguồn văn hóa của mình.

Chị Saida, cổ động viên Mexico, cũng cho biết: “Sau khi được thanh tẩy, bạn sẽ cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn. Những nguồn năng lượng tiêu cực hay cảm giác nặng nề như được giải tỏa. Bạn sẽ thấy thư thái hơn, bớt căng thẳng và rất bình yên sau khi trải nghiệm nghi lễ này. Chúng tôi mong du khách quốc tế đến Mexico sẽ có cơ hội trải nghiệm và tìm hiểu thêm về nét văn hóa đặc sắc này.”

Với nhiều người Mexico, nghi lễ thanh tẩy không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng mà còn là cách gìn giữ bản sắc văn hóa bản địa Mexico.

Giữa những tòa nhà hiện đại và nhịp sống hối hả của Mexico City, các nghi lễ thanh tẩy vẫn hiện diện như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Dù nhìn nhận dưới góc độ tín ngưỡng, văn hóa hay du lịch, đây vẫn là một nét đặc sắc góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của quảng trường Zócalo - trái tim lịch sử và văn hóa của Mexico./.

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