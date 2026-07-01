Xem trực tiếp trận Mexico-Ecuador ở World Cup 2026 trên kênh nào?

Vào lúc 8g sáng 1/7 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Mexico sẽ trở lại sân vận động Azteca tại Mexico City để tiếp đón Ecuador ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Sân vận động Azteca chính là nơi khởi đầu cho hành trình ấn tượng của đội đồng chủ nhà Mexico tại giải đấu năm nay.

Và giờ, Azteca lại là điểm tựa quan trọng cho Mexico trong cuộc cạnh tranh với Ecuador để giành tấm vé góp mặt ở vòng 1/8.

Tại sân đấu này, Mexico chưa từng thua một trận World Cup nào (thắng 6, hòa 2), đồng thời cũng không biết mùi thất bại tại đây kể từ tháng 9/2013.

Rõ ràng, việc được thi đấu tại Azteca chắc chắn sẽ mang đến sự tự tin rất lớn để Mexico nối dài thành tích của mình.

Trước trận gặp Ecuador, Mexico cũng đang thể hiện phong độ ấn tượng với 3 trận toàn thắng ở vòng bảng và chưa thủng lưới lần nào tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, Mexico cũng cần thận trọng bởi Ecuador chắc chắn không phải là đối thủ dễ bắt nạt, nhất là khi đội bóng này từng "gieo sầu" cho tuyển Đức.

Trận đấu Mexico-Ecuador sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9./.

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