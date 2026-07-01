Haaland ghi bàn đưa Na Uy thẳng tiến vòng 1/8 World Cup 2026

Đội tuyển Na Uy đã ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau khi có chiến thắng 2-1 kịch tính trước Cote d'Ivoire ở vòng 32 đội.

Erling Haaland trở lại và tiếp tục sắm vai người hùng với bàn thắng ấn định chiến thắng cho đội bóng Bắc Âu.

Ở trận đấu này, cả hai đội nhập cuộc với quyết tâm rất cao, nhưng phải gần cuối mới có bàn thắng phá vỡ thế cân bằng.

Phút 39, Antonio Nusa thực hiện cú cứa lòng ghi bàn thắng đẹp mắt giúp Na Uy vượt lên dẫn trước Cote d'Ivoire 1-0.

Bàn thắng khiến cho trận đấu hấp dẫn hơn khi Cote d'Ivoire buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Đại diện châu Phi liên tục ép sân, tạo nhiều tình huống nguy hiểm và nỗ lực của họ cuối cùng được đền đáp bằng bàn gỡ 1-1 ở phút 74 sau tình huống Amad Diallo solo đẳng cấp vượt qua hàng thủ Na Uy rồi tung ra cú sút căng ghi bàn thắng.

Tuy nhiên, sau khi có bàn gỡ, Cote d'Ivoire lại bất ngờ chơi thấp tạo điều kiện để Na Uy giành lại thế trận và có bàn thắng ấn định kết quả.

Phút 86, từ tình huống tấn công bên cánh phải, Patrick Berg thực hiện đường chuyền thuận lợi tạo điều kiện cho Haaland giật mình ghi bàn giúp Na Uy thắng chung cuộc 2-1 trước Cote d'Ivoire.

Thẳng tiến vào vòng 1/8, Na Uy sẽ phải đối mặt với Brazil, thách thức được nhận định khó khăn hơn so với Cote d'Ivoire./.

Đội hình ra sân: Cote d'Ivoire (4-1-4-1): Y. Fofana - Konan, E. Agbadou, O. Kossounou, Guela Doué - Sangare - Y. Diomande, Oulai, Kessie, Pepe - Bonny. Na Uy (4-3-3): Nyland - M. Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe - Odegaard, Berge, Berg - Sorloth, Haaland, Nusa. Cote d'Ivoire-Na Uy 0-0 1': Trận đấu bắt đầu! Cote d'Ivoire là đội giao bóng trước. Cote d'Ivoire-Na Uy 0-0 3': Haaland là người có cơ hội đầu tiên nhưng cú đánh đầu của cầu thủ này không gây khó cho hàng thủ Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire-Na Uy 0-0 8': Trận đấu đang diễn ra với tốc độ không quá cao trong những phút đầu khi cả hai đội chơi thận trọng, đặc biệt Cote d'Ivoire chủ động lùi sâu chơi phòng ngự phản công. Cote d'Ivoire-Na Uy 0-0 12': Cote d'Ivoire đã đẩy cao đội hình hơn để tạo sức ép về phía khung thành của Na Uy nhưng chưa tạo ra pha bóng nguy hiểm nào. (Ảnh: AFP/TTXVN) Cote d'Ivoire-Na Uy 0-0 19': Haaland trong những phút đã qua không có nhiều cơ hội để thể hiện khi mà anh bị các hậu vệ Cote d'Ivoire theo rất sát. Cote d'Ivoire-Na Uy 0-0 21': Cote d'Ivoire tạo ra pha bóng đáng chú ý đầu tiên của trận đấu với cú sút căng trong vòng cấm địa nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. Cote d'Ivoire-Na Uy 0-0 29': Đội tuyển Cote d'Ivoire đang là đội chơi tốt hơn nhưng chưa thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc chạm trán này. (Ảnh: AFP/TTXVN) ​ Cote d'Ivoire-Na Uy 0-0 34': Các cầu thủ Na Uy đang gặp nhiều khó khăn trước dàn cầu thủ có thể lực tốt hơn đến từ Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire-Na Uy 0-0 37': Haaland lại có cơ hội dứt điểm bằng đầu sau đường tạt bóng của đồng đội nhưng chưa thể tạo ra nguy hiểm cho đối phương. Cote d'Ivoire-Na Uy 0-1 39': Antonio Nusa phá vỡ thế cân bằng với cú cứa lòng ghi bàn thắng đẹp mắt, mở tỷ số 1-0 cho Na Uy. Nusa ăn mừng sau khi ghi bàn tuyệt đẹp cho Na Uy. (Ảnh: AFP/TTXVN) Cote d'Ivoire-Na Uy 0-1 40': Haaland dứt điểm trong vòng cấm nhưng đã bị hậu vệ Cote d'Ivoire cản phá. Cote d'Ivoire-Na Uy 0-1 45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ. Cote d'Ivoire-Na Uy 0-1 45'+2: Nusa, cầu thủ ghi bàn mở tỷ số, phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với đối phương. Cote d'Ivoire-Na Uy 0-1 Hiệp 1 khép lại với kết quả 1-0 nghiêng về Na Uy. Cote d'Ivoire-Na Uy 0-1 46': Hiệp 2 bắt đầu! Cote d'Ivoire-Na Uy 0-1 50': Cote d'Ivoire đang chủ động chơi dâng cao khi bước vào hiệp 2 với hy vọng có bàn thắng gỡ hòa. Cote d'Ivoire-Na Uy 0-1 55': Pepe tung ra cú sút rất căng trong vòng cấm nhưng không thể đánh bại được thủ thành Nyland của Na Uy. Cote d'Ivoire-Na Uy 0-1 60': Cote d'Ivoire có sự điều chỉnh nhân sự. Wahi và Diallo vào sân thay cho Bonny và Oulai. Pha bóng đáng chú ý của Bonny. (Ảnh: AFP/TTXVN) Cote d'Ivoire-Na Uy 0-1 64': Cote d'Ivoire đang tạo ra sức ép lớn trong những phút đã qua nhưng vẫn không thể tạo ra sự khác biệt. Cote d'Ivoire-Na Uy 0-1 67': Cầu thủ Na Uy tung ra cú sút căng trong vòng cấm nhưng bàn thắng thứ 2 vẫn chưa đến khi bóng bị chặn lại ngay trên vạch vôi. Cote d'Ivoire-Na Uy 1-1 74': Amad Diallo có màn solo đẳng cấp vượt qua hàng thủ Na Uy rồi tung ra cú sút căng ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire-Na Uy 1-1 81': Na Uy đang buộc phải dâng cao với hy vọng có thêm bàn thắng để kết thúc trận đấu ngay trong thời gian đá chính sau khi để cho đối phương gỡ hòa. Cote d'Ivoire-Na Uy 1-2 86': Haaland ghi bàn thắng dễ dàng với cú đệm bóng vào lưới trống sau đường chuyền của Patrick Berg. Haaland ghi bàn cho Na Uy. (Ảnh: AFP/TTXVN) Cote d'Ivoire-Na Uy 1-2 90': Hiệp 2 có 7 phút bù giờ. Cote d'Ivoire-Na Uy 1-2 90'+6: Diallo sút phạt rất nguy hiểm nhưng thủ thành Nyland đã xuất sắc cản phá. Cote d'Ivoire-Na Uy 1-2 Hết giờ! Na Uy giành chiến thắng 2-1 trước Cote d'Ivoire để giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026.

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