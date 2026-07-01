World Cup 2026: Mbappe lập cú đúp giúp Pháp thắng đậm Thụy Điển

Đội tuyển Pháp đã trở thành cái tên thứ 6 góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển ở vòng 32 đội.

Kylian Mbappe tiếp tục tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng để giúp Pháp tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch giải đấu.

Tại sân vận động MetLife, Pháp không quá khó khăn để tạo ra thế trận áp đảo trước Thụy Điển - kiểm soát bóng lên đến 70% và tung ra đến 13 pha dứt điểm trong hiệp 1.

Tuy nhiên, phải đến phút 45, Pháp mới có được bàn thắng mở tỷ số do công Mbappe sau màn độc diễn trong vòng cấm của Thụy Điển.

Sang hiệp 2, thế trận không thay đổi. Pháp tiếp tục là đội bóng chơi tốt hơn và nhanh chóng có bàn nhân đôi cách biệt của Bradley Barcola ở phút 53.

Mbappe đã có 6 bàn tại World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đến phút 74, Mbappe hoàn tất cú đúp với pha băng xuống nhận đường chuyền của Olise rồi dứt điểm lạnh lùng ấn định chiến thắng 3-0.

Kết quả này giúp Pháp hiên ngang bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 để tiến thêm bước nữa trong cuộc cạnh tranh ngôi vương.

Đối thủ tiếp theo của Pháp chính là Paraguay - đội bóng đã tạo nên bất ngờ khi loại Đức sau loạt luân lưu may rủi.

Còn với Kylian Mbappe, cú đúp này giúp anh cân bằng thành tích với Lionel Messi trong cuộc danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 khi cùng có được 6 bàn.

Mbappe cũng chỉ còn kém Messi đúng 1 bàn trong danh sách chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Messi hiện đứng đầu danh sách với 19 bàn thắng./.

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