Tám nội dung quản lý nhà nước về chuyển đổi số từ 1/7/2026

Theo Luật Chuyển đổi số năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, 8 nội dung quản lý nhà nước về chuyển đổi số gồm: 1. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; bộ chỉ số thống nhất về chuyển đổi số. 2. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số. 3. Tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số. 4. Quản lý, giám sát các hoạt động chuyển đổi số. 5. Tổ chức thực hiện thống kê, đo lường, giám sát, đánh giá mức độ chuyển đổi số, hiệu quả chuyển đổi số. 6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về chuyển đổi số. 7. Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực số. 8. Hợp tác quốc tế về chuyển đổi số./.

(TTXVN/Vietnam+)