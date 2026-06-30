Australia triển khai "lá chắn" mới chống tin nhắn lừa đảo

Kể từ ngày 1/7, các tin nhắn văn bản (SMS) được gửi từ các mã định danh người gửi (tên hiển thị ở phần người gửi trong mục tin nhắn văn bản - Sender ID) chưa đăng ký chính thức tại Australia sẽ bị tự động dán nhãn là "chưa được xác minh" (unverified).

Đây là mốc thời gian chính thức áp dụng toàn diện quy định “Bộ quy tắc thực hành ngành về phòng chống tin nhắn rác và lừa đảo” do Cơ quan Truyền thông và Phương tiện truyền thông Australia (ACMA) ban hành nhằm ngăn chặn tình trạng tội phạm công nghệ cao giả mạo danh nghĩa các tổ chức và thương hiệu lớn để lừa đảo người dân.



Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn số liệu từ ACMA cho biết, trong năm 2026, người dân nước này đã bị thiệt hại gần 18 triệu AUD (11,88 triệu USD) do các hình thức lừa đảo qua tin nhắn, phổ biến nhất là các tin nhắn giả mạo Cơ quan Thuế Australia (ATO) hoặc cổng dịch vụ công điện tử liên bang myGov.



Tuy nhiên, theo Báo cáo Mục tiêu Lừa đảo mới nhất của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC), số lượng phản ánh về các vụ lừa đảo qua SMS đã giảm mạnh từ 77.365 trường hợp xuống còn 29.058 trường hợp nhờ nhận thức của người dân ngày càng nâng cao.

Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Chống lừa đảo Quốc gia Australia đã chuyển danh sách hơn 4.200 số điện thoại và 825 mã định danh người gửi có dấu hiệu nghi ngờ cho các nhà mạng để xử lý, đồng thời các tập đoàn viễn thông cũng đã chủ động chặn hơn 153 triệu tin nhắn lừa đảo.



Theo cơ chế vận hành mới, các doanh nghiệp, tổ chức từ thiện hay cơ quan chính phủ thuộc mọi quy mô nếu sử dụng tính năng hiển thị tên thương hiệu khi gửi SMS đều phải liên hệ với nhà mạng để hoàn tất thủ tục đăng ký mã định danh miễn phí trên hệ thống của ACMA.

Tính đến nay, đã có hơn 17.000 danh tính người gửi được ghi nhận thành công. Những đơn vị chưa kịp đăng ký trước thời hạn ngày 1/7 sẽ bị hệ thống tự động chuyển tin nhắn vào một thư mục riêng mang tên "chưa được xác minh" trên điện thoại của khách hàng.



Đại diện ACMA, bà Samantha Yorke, khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác, tuyệt đối không nhấn vào các đường liên kết (link) hoặc cung cấp thông tin cá nhân đối với bất kỳ tin nhắn nào bị dán nhãn "chưa được xác minh".



Các chuyên gia an ninh mạng từ Đại học Edith Cowan và Đại học Adelaide cảnh báo thời điểm quyết toán thuế cuối năm tài chính (từ 1/7 đến 31/10 hàng năm) tại Australia thường là giai đoạn cao điểm các băng nhóm tội phạm gia tăng hoạt động.

Lợi dụng tâm lý lo ngại về lạm phát và chi phí sinh hoạt của người dân, kẻ gian sẽ tìm mọi cách tung ra các chiêu trò hứa hẹn về mức hoàn thuế hấp dẫn.

Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cần xác thực kỹ mọi yêu cầu thanh toán hoặc liên hệ đáng ngờ, hoặc có thể chuyển tiếp các tin nhắn nghi vấn đến cổng dịch vụ báo cáo lừa đảo (đầu số 7226) để phối hợp chặn lọc kịp thời./.

EU siết quản lý AI để ngăn chặn làn sóng lừa đảo công nghệ Theo Quy định về AI (AI Act) sẽ có hiệu lực vào ngày 2/8, nhà cung cấp chatbot và hệ thống AI tương tác trực tiếp với người dùng phải thông báo rõ ràng về bản chất phi con người của tương tác đó.

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