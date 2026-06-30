3 giải pháp AI của Viettel được vinh danh tại giải thưởng công nghệ quốc tế

Vừa qua, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) được vinh danh tại The Globee Awards for Technology 2026, một trong những giải thưởng công nghệ uy tín hàng đầu thế giới.

Đáng chú ý, cả ba sản phẩm tham dự đều được trao danh hiệu “Best of Category” dành cho những giải pháp xuất sắc nhất trong hạng mục đánh giá, qua đó khẳng định năng lực làm chủ các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và GovTech của Viettel Solutions.

Cụ thể, Viettel TESSEL.AI - nền tảng AI xử lý và phân tích hình ảnh thông minh phục vụ nhận diện sản phẩm và quản trị thực thi bán lẻ được vinh danh Giải Vàng tại hạng mục “Best Domain-Specific AI Solution” (Giải pháp Trí tuệ nhân tạo chuyên ngành xuất sắc nhất).

Trong khi đó, Viettel ITS – Hệ sinh thái Giao thông Thông minh do Viettel Solutions phát triển - được trao danh hiệu Giải Bạc tại hạng mục GovTech Product or Service (Sản phẩm, dịch vụ công nghệ dành cho Chính phủ và khu vực công xuất sắc nhất).

Bên cạnh đó, Viettel vDSP - nền tảng khoa học dữ liệu và phát triển AI – được vinh danh ở hạng mục “Data Science & Machine Learning Platform” (Nền tảng Khoa học dữ liệu và Học máy xuất sắc nhất).

Việc đồng thời được ghi nhận ở ba hạng mục khác nhau cho thấy chiều sâu năng lực công nghệ của Viettel Solutions, từ AI ứng dụng trong doanh nghiệp, nền tảng dữ liệu phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo đến các giải pháp công nghệ quy mô lớn phục vụ quản lý và điều hành đô thị.

Trong số các sản phẩm được vinh danh, Viettel TESSEL.AI là minh chứng rõ nét cho khả năng ứng dụng AI vào các bài toán vận hành thực tiễn. Nền tảng trí tuệ nhân tạo được xây dựng trên sự kết hợp của các công nghệ AI, thị giác máy tính, Deep Learning, Cloud Native, Big Data và GPU Computing nhằm tự động hóa hoạt động quản trị thực thi bán lẻ từ hình ảnh tại điểm bán: tự động nhận diện sản phẩm, đánh giá trưng bày, phát hiện hết hàng trên kệ và chuyển đổi hình ảnh thành dữ liệu quản trị theo thời gian thực.

Ở lĩnh vực giao thông thông minh, Hệ sinh thái Viettel ITS thể hiện năng lực làm chủ các công nghệ cốt lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), IoT, dữ liệu lớn (Big Data), GIS và Digital Twin trong xây dựng hệ sinh thái quản lý, giám sát và điều hành giao thông hiện đại. Trong khi đó, Viettel vDSP đóng vai trò là nền tảng dữ liệu và AI phục vụ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Điểm chung của ba giải pháp được vinh danh là đều xuất phát từ những bài toán thực tiễn của doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Thay vì phát triển công nghệ theo hướng đơn lẻ, Viettel Solutions tập trung xây dựng các nền tảng có khả năng giải quyết những thách thức cụ thể trong vận hành, quản trị và ra quyết định, từ đó tạo ra hiệu quả có thể đo lường được bằng dữ liệu và kết quả thực tế.

Những kết quả đạt được của Viettel Solutions cũng phản ánh rõ nét tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những công nghệ chiến lược cần ưu tiên đầu tư, làm chủ và ứng dụng rộng rãi.

Việc Viettel Solutions liên tiếp phát triển các nền tảng AI, dữ liệu lớn và các giải pháp số phục vụ cả doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý nhà nước cho thấy định hướng chuyển từ "ứng dụng công nghệ" sang "làm chủ công nghệ". Đây cũng là mục tiêu cốt lõi mà Nghị quyết 57 đặt ra: hình thành các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có năng lực nghiên cứu, phát triển các nền tảng số, công nghệ lõi và sản phẩm mang thương hiệu Việt đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh AI đang trở thành nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp mới, việc các sản phẩm AI "Make in Vietnam" như Viettel TESSEL.AI hay nền tảng Viettel vDSP được các tổ chức quốc tế ghi nhận không chỉ khẳng định năng lực công nghệ của Viettel mà còn cho thấy Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quốc gia số, phát triển hệ sinh thái AI nội địa và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây là minh chứng cho thấy doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu khi đầu tư bài bản cho nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo./.

Phê duyệt Đề án hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn Đề án hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước, Việt Nam phấn đấu vào nhóm 3 quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI.