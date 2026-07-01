Nam sinh Đại học Luật tử vong do lái xe đâm trúng trâu thả rông

Bản tin 60s ngày 1/7/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Nam sinh Đại học Luật tử vong do đâm trúng trâu thả rông.

Chuyên gia dự báo điểm chuẩn đại học năm 2026 dự kiến giảm.

Hà Nội chính thức thí điểm Vùng phát thải thấp từ ngày 1/7.

Biển Đông có thể đón cơn bão đầu tiên, miền Bắc cảnh báo mưa lớn từ 4/7.

Hà Nội cảnh báo mức độ tin cậy của nhiều trang web “check quy hoạch” Hà Nội.

Iran tăng cường an ninh nghiêm ngặt trước lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Đặc phái viên Mỹ tới Qatar, chưa có kế hoạch đàm phán trực tiếp với Iran.

Anh dự chi quốc phòng kỷ lục gần 350 tỷ euro trong 4 năm./.