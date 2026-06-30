Thí điểm vùng phát thải thấp trong vành đai 1: Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông

Ngày 30/6, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết bắt đầu từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12, Sở sẽ thực hiện phương án phân luồng tổ chức giao thông, bố trí các điểm trông giữ phương tiện, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt vị trí trạm/điểm đỗ xe đạp công cộng phục vụ thí điểm “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội” để nhân dân và người tham gia giao thông nắm bắt và điều chỉnh lộ trình, chủ động các điểm đỗ phương tiện cho phù hợp.

Cụ thể, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông như sau: Khu vực 1, phạm vi áp dụng các tuyến đường nằm bên trong không gian Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Khu phố cổ Hà Nội và chợ đêm phường Hoàn Kiếm đang thực hiện, đường bao quanh gồm 12 tuyến phố nối liền Tràng Tiền-Hàng Khay-Lê Thái Tổ-Hàng Đào-Hàng Ngang-Hàng Buồm-Mã Mây-Hàng Bạc-Hàng Mắm-Nguyễn Hữu Huân-Lý Thái Tổ-Ngô Quyền.

Đối với khu vực 1 tổ chức giao thông “Cấm xe môtô, xe gắn máy, xe ôtô các loại” (trừ các loại xe thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) hoạt động trong khung giờ từ 19h-24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trong phạm vi khu vực 1; tiếp tục triển khai không gian Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ Hà Nội và chợ đêm trên địa bàn phường Hoàn Kiếm đang thực hiện.

Khu vực 2, phạm vi áp dụng các tuyến đường nằm trong trục đường bao quanh trở vào trong các tuyến phố nối liền Tràng Thi-Thợ Nhuộm (đoạn từ Tràng Thi đến Hàng Bông-Hàng Bông (đoạn từ Thợ Nhuộm đến Phùng Hưng)-Phùng Hưng (đoạn từ Hàng Bông đến Lê Văn Linh và Lê Văn Linh đến Phan Đình Phùng)-Phan Đình Phùng (đoạn Phùng Hưng đến Hàng Đậu)-Hàng Đậu-Trần Nhật Duật-Trần Quang Khải-Tràng Tiền-Hàng Khay trở vào trong khu vực phố Cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Đối với khu vực 2, xe ôtô vận tải hành khách sử dụng nhiên liệu hóa thạch (trừ các loại xe thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) tổ chức giao thông “Cấm xe ôtô trên 16 chỗ” (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh) hoạt động trong các khung giờ cao điểm: sáng từ 6h đến 9h, chiều từ 16h đến 19h30 hằng ngày; “Cấm dừng xe và đỗ xe" đối với các xe ôtô trên 16 chỗ (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh) trong khung giờ cao điểm sáng từ 6h đến 9h, chiều từ 16h đến 19h30 hằng ngày trên các tuyến đường bao.

Về phương án bố trí các điểm trung chuyển, bố trí 4 điểm trung chuyển (bằng vạch sơn, biển báo) cho các phương tiện xe ôtô trên 16 chỗ có nhu cầu dừng đỗ đón trả khách trong khung giờ hạn chế tại các vị trí trên các tuyến phố Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay đến Hai Bà Trưng); Trần Nhật Duật (đoạn từ Cao Thắng đến Ô Quan Chưởng); Trần Quang Khải (đoạn trước nhà máy in từ Hàng Mắm đến Hàng Thùng); Trần Khánh Dư (đoạn trước bảo tàng lịch sử).

Ngoài ra, với xe ôtô tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch (trừ các loại xe thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) hoạt động theo các quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tại các Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4/1/2026 về việc ban hành quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/4/2026 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4/1/2026.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trên cơ sở phương án phân luồng tổ chức giao thông, hạn chế phương tiện lưu thông, Sở Xây dựng rà soát, tổng hợp các điểm trông giữ phương tiện theo các tuyến đường bảo đảm phục vụ nhu cầu của Nhân dân để điều chỉnh lộ trình, chủ động các điểm đỗ phương tiện cho phù hợp.

Đến ngày 25/6, Sở đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường liên quan rà soát, bố trí tổng số 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đã phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và đơn vị cung cấp xe đạp công cộng bố trí tổng số 44 trạm/điểm đỗ xe đạp công cộng tương ứng với 456 xe phục vụ trên địa bàn phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam. Thêm vào đó, qua khảo sát, Sở Xây dựng cũng dự kiến bố trí bãi đỗ xe trung chuyển kết nối giao thông công cộng Park and Ride tại nhiều vị trí.

Cụ thể như: Điểm trung chuyển Long Biên đối diện 92 Yên Phụ, Phường Ba Đình; Hè 102 Trần Khát Chân, Phường Hai Bà Trưng, Hè điểm trung chuyển Cầu Giấy, Phường Láng; Hè điểm trung chuyển Trần Khánh Dư, Phường Cửa Nam, Hè đường Trần Quang Khải, Phường Cửa Nam; Hè nhà máy nước Yên Phụ, Phường Ba Đình; Hè rào Công viên Thủ Lệ-Cầu Giấy, Phường Giảng Võ; Hè rào Công viên Thủ Lệ-đường Bưởi, Phường Giảng Võ; Hè trường đội Lê Duẩn-Cầu Giấy, Phường Giảng Võ; Lề đường trong Trần Khát Chân, Phường Bạch Mai.

Người dân đi xe buýt điện. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Về phương án vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, sẽ miễn tiền vé đối với hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được ngân sách thành phố trợ giá (không bao gồm xe buýt kinh doanh, du lịch) đối với hành trình di chuyển trong phạm vi khu vực Vành đai 1, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027 theo Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Tính đến ngày 1/7, có 45 tuyến, nhánh tuyến xe buýt hoạt động trong Vành đai 1 (trong đó có 29 tuyến, nhánh tuyến có điểm đầu cuối trên và trong Vành đai 1 và có 16 tuyến và nhánh tuyến có lộ trình thông qua).

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Công an thành phố bố trí lực lượng phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao thuộc phạm vi cấm và khu vực lân cận và các điểm trung chuyển; rà soát, bổ sung các vị trí lắp đặt camera giám sát tại các nút giao thông, điểm trung chuyển nhằm tăng cường theo dõi, kiểm soát hoạt động dừng, đỗ và giảm tải cho việc bố trí lực lượng thường xuyên ứng trực.

Đối với Ủy ban Nhân dân các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình và các phường có liên quan phối hợp hướng dẫn, bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn các phường; tổ chức rà soát, đề xuất các vị trí (lòng đường, vỉa hè, khu đất trống) trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp đủ điều kiện để tổ chức trông giữ phương tiện, điểm đỗ xe phục vụ trung chuyển hành khách kết nối với phương tiện vận tải công cộng (xe buýt, đường sắt) đảm bảo thuận tiện cho hoạt động trung chuyển cho người dân vào khu vực Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1./.

Hà Nội thông qua Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 Vùng phát thải thấp được triển khai trong phạm vi khu vực Vành đai 1 của Hà Nội, gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng và Văn Miếu-Quốc Tử Giám.