Bộ Xây dựng phản hồi đề xuất gần 63.500 tỷ đồng làm cao tốc Bảo Hà-Lai Châu

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tham gia ý kiến hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Bảo Hà-Lai Châu (CT.13).

Theo đó, Bộ Xây dựng lưu ý cấp có thẩm quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá cụ thể hiệu quả đầu tư Dự án theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW, ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đề nghị cập nhật lại kết quả dự báo nhu cầu vận tải trên tuyến, tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư theo năm... để đánh giá hiệu quả đầu tư, tính toán lợi ích kinh tế của dự án có thể định lượng (tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí vận hành,...) để khẳng định dự án khả thi về mặt kinh tế hoặc các lợi ích kinh tế xã hội về quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo, tiến độ thi công cần rà soát, cập nhật đầy đủ các chi phí liên quan đến công tác quản lý, khai thác sau này...

Đánh giá phạm vi nghiên cứu của dự án từ điểm kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến cửa khẩu Ma Lù Thàng nhằm xem xét, đánh giá tổng thể quy mô đầu tư là cần thiết, tuy nhiên, Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung nghiên cứu phân kỳ đầu tư tuyến đường theo hướng điểm cuối của dự án giai đoạn 1 tại thành phố Lai Châu để ưu tiên đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030. Đoạn còn lại sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư khi nhu cầu vận tải tăng cao, huy động được nguồn vốn.

Nhìn nhận phương án thiết kế dự án có chi phí xây dựng công trình cầu, hầm khoảng 31.356 tỷ đồng, chiếm hơn 70% tổng chi phí xây dựng, do đó, Bộ Xây dựng cho rằng cần rà soát kỹ lưỡng, tổng thể, toàn diện giải pháp thiết kế sơ bộ, so sánh với phương án điều chỉnh hướng tuyến, trắc dọc khu vực để tối ưu hóa, giảm chi phí đầu tư.

“Việc đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà-Lai Châu sẽ từng bước góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong khu vực, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải, kết nối Cửa khẩu Ma Lù Thàng, các tỉnh vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội, đảm bảo quốc phòng, an ninh,” lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã có đề xuất phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bảo Hà-Lai Châu được nghiên cứu đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, tổng chiều dài khoảng 163km, đi qua địa phận 2 tỉnh gồm: Lào Cai (49,5km) và Lai Châu (113,5km). Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 63.500 tỷ đồng.

Điểm đầu giao cao tốc Hà Nội-Lào Cai thuộc địa phận xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Điểm cuối tại khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng, thuộc địa phận xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu./.

Đề xuất đầu tư hơn 63.000 tỷ đồng xây dựng cao tốc Bảo Hà-Lai Châu Lai Châu đề xuất đầu tư hơn 63.000 tỷ đồng xây dựng cao tốc Bảo Hà-Lai Châu nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng và kinh tế địa phương.