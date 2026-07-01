Cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Xây cầu cạn xử lý điểm nóng sạt lở, lùi thời gian hoàn thành dự án

Ngày 30/6, Bộ Xây dựng quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án mở rộng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn La Sơn - Hòa Liên. Quyết định này nhằm giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh sau đợt mưa bão lớn trong năm 2025.

Theo quyết định, tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh là 3.217 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Sự thay đổi lớn nhất về mặt kỹ thuật là giải pháp xử lý điểm sạt trượt nghiêm trọng tại lý trình Km50. Cụ thể, tim tuyến đường sẽ được dịch chuyển 5 mét sang phía ta luy âm để tránh vùng nền đất yếu và nguy cơ sụt lún đứt gãy.

Ngay tại vị trí dịch tuyến này, dự án sẽ đầu tư xây dựng mới một cầu cạn bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Chiếc cầu được thiết kế với hai đơn nguyên chạy song song, bề rộng mỗi bên là 11,25 mét, nhằm đảm bảo chất lượng công trình kiên cố lâu dài.

Vị trí sạt lở nghiêm trọng tại Km50 được đánh giá phức tạp, sạt lở cả đường ĐT601, là "nút thắt" an toàn giao thông quan trọng của tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bên cạnh đó, vị trí nút giao Khe Tre cũng được điều chỉnh thiết kế, dịch chuyển nhánh rẽ để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông.

Tại các đoạn đồi núi thường xuyên sạt lở ta luy dương, nhà thầu sẽ tiến hành đào thềm giảm dốc, đồng thời gia cố chắc chắn bằng tường chắn rọ đá.

Đặc biệt, phương án phê duyệt điều chỉnh dự án đã phê duyệt xây dựng các hạng mục bảo vệ môi trường sống cho người dân tại các khu dân cư lân cận cao tốc. Chủ đầu tư sẽ khảo sát và lắp đặt hệ thống tường chống ồn tại các khu đông dân cư, trường học và bệnh viện nằm sát tuyến cao tốc.

Riêng về hạ tầng trạm dừng nghỉ, dự án sẽ tiến hành quy hoạch quỹ đất tại hai vị trí ở lý trình Km52+600 (phải tuyến) và Km57+600 (trái tuyến) trên tuyến để phục vụ công tác bồi thường và thu hồi đất, chuẩn bị mặt bằng sạch cho các đơn vị đầu tư xây dựng Trạm nghỉ sau này.

Do khối lượng thi công bổ sung đòi hỏi kỹ thuật xử lý phức tạp, thời gian thực hiện dự án đã được Bộ Xây dựng chấp thuận gia hạn. Thay vì phải hoàn thành vào 30/6/2026 như kế hoạch ban đầu, các nhà thầu sẽ có thêm sáu tháng, với mốc cơ bản hoàn thành chuyển sang 12/2026.

Theo báo cáo tiến độ mới nhất từ Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 6/2026, sản lượng thi công trên toàn tuyến đã vượt mức 93% giá trị hợp đồng.

Công tác giải tỏa mặt bằng tuyến chính cũng đã hoàn tất 100%, tạo điều kiện mặt bằng sạch để các nhà thầu lập tức bắt tay vào thi công cầu cạn và các hạng mục chống sạt lở vừa được phê duyệt../.