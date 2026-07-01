Các nền tảng số bảo đảm chính quyền 3 cấp vận hành thông suốt

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai chính quyền 3 cấp, hạ tầng số và chuyển đổi số đã được tập trung đầu tư, nâng cấp đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, từng bước hình thành nền tảng quản trị số thống nhất.

Sau một năm vận hành, các hệ thống thông tin, nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến cơ bản đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Việc kết nối, liên thông dữ liệu, xử lý công việc trên môi trường điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến được tăng cường, góp phần rút ngắn quy trình xử lý công việc, nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng chính quyền số trong giai đoạn tiếp theo.

Ở Trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ đã duy trì, nâng cấp và hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số và các nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

Robot "lễ tân" chào đón và hỗ trợ người dân khi đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Sài Gòn. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Tại Thông báo kết luận số 35-TB/TGV6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã định hướng triển khai các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung cấp bộ.

Các bộ, ngành cần triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để cung cấp tất cả các dịch vụ công từ cấp bộ, đến cấp tỉnh, cấp xã.

Thực hiện ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương, đến ngày 30/4/2026 đã có 13/17 bộ, ngành hoàn thành việc xây dựng, tổ chức tập huấn và đưa vào triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung cấp bộ.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an triển khai theo mô hình đặc thù (Bộ Công an đang triển khai vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia); Văn phòng Chính phủ không có thủ tục hành chính, còn Thanh tra Chính phủ chưa có dịch vụ công trực tuyến.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, có 10 đơn vị đã cấu hình 100% thủ tục hành chính trên hệ thống tập trung, bảo đảm thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc; 8/13 bộ, ngành đã hoàn thành kết nối với Cổng thanh toán trực tuyến, Bưu chính công ích, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp; 6 bộ, ngành đã kết nối với cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội.

Hạ tầng kết nối số quốc gia tiếp tục được nâng cấp và mở rộng. Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được kết nối đồng bộ tới các cơ quan trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã; hoàn thành kết nối tới các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hệ thống Tòa án và Kiểm sát.

Hệ thống hội nghị truyền hình được điều chỉnh theo mô hình chính quyền mới và vận hành ổn định từ ngày 30/6/2025, bảo đảm chỉ đạo, điều hành trực tuyến thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Hướng dẫn người bệnh xem hồ sơ bệnh án điện tử của bản thân tại Bệnh viện Nam Cần Thơ. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Bộ Nội vụ cho biết, nhiều bộ, ngành đã hình thành các nền tảng số chuyên ngành phục vụ trực tiếp người dân, doanh nghiệp và địa phương.

Các địa phương cũng chủ động đầu tư, nâng cấp trung tâm dữ liệu, mạng truyền số liệu chuyên dùng, hệ thống máy chủ, chữ ký số, phần mềm quản lý văn bản, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và các nền tảng dùng chung, cấu hình đồng bộ mã định danh, tài khoản, quy trình điện tử và hệ thống kết nối từ cấp tỉnh đến cấp xã, tạo nền tảng cho xử lý công việc trên môi trường số.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều địa phương đã hình thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và các trung tâm điều hành thông minh (IOC) phục vụ quản trị trên dữ liệu.

Một số địa phương đạt kết quả nổi bật trong kết nối và khai thác dữ liệu phục vụ điều hành như Đắk Lắk kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính với 18 hệ thống, cơ sở dữ liệu; Cần Thơ kết nối với 17 hệ thống, cơ sở dữ liệu của Trung ương và địa phương; Đà Nẵng tiếp tục mở rộng IOC tích hợp dữ liệu về y tế, giáo dục, giao thông, an sinh xã hội, giải phóng mặt bằng và giải quyết thủ tục hành chính./.

Chính quyền số về với các bản làng tại vùng biên giới Bộ máy hành chính tinh gọn, vận hành thông suốt nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo nền tảng để chuyển đổi số đi vào đời sống, giúp đồng bào dân tộc thiểu số dễ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.