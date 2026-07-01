Từ 1/7, người dùng mạng xã hội cần lưu ý gì để tránh bị xử phạt?

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực.

Chia sẻ thông tin báo chí sai quy định trên mạng xã hội có thể bị phạt

Theo điểm d khoản 1 Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP, người lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc đối với tác phẩm chưa được phép lưu hành, đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Trong đó, hành vi cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí trên mạng xã hội trái quy định có thể bị phạt khiến nhiều người băn khoăn việc chia sẻ bài báo như thế nào để không vi phạm.

Liên quan đến vấn đề này, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 và định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm của lĩnh vực thông tin điện tử, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã làm rõ một số trường hợp phổ biến để xác định việc chia sẻ tác phẩm báo chí có vi phạm bản quyền hay không.

Theo ông Lê Quang Tự Do, trường hợp đầu tiên là người dùng chỉ chia sẻ đường link bài báo. Căn cứ khái niệm "tác phẩm báo chí" được quy định trong Luật Báo chí năm 2016 và Luật Báo chí sửa đổi năm 2025, đường link không phải là tác phẩm báo chí mà chỉ là đường dẫn đến tác phẩm. Khi người dùng chỉ chia sẻ đường link, người đọc vẫn được chuyển đến trang của cơ quan báo chí để tiếp cận nội dung. Do đó, việc chia sẻ đường link hoàn toàn không vi phạm bản quyền.

Ngược lại, nếu người dùng chia sẻ đường link nhưng kèm theo một phần hoặc toàn bộ nội dung bài báo khi chưa được cơ quan báo chí hoặc chủ thể quyền sở hữu trí tuệ cho phép thì đây có thể là hành vi vi phạm bản quyền. Theo ông Lê Quang Tự Do, việc chia sẻ một phần hay toàn bộ nội dung tác phẩm báo chí đều có thể bị xem xét xử lý.

Đối với trường hợp lấy thông tin từ một bài báo rồi viết lại bằng câu chữ khác mà không sao chép nguyên văn, việc có vi phạm hay không cần được xem xét cụ thể. Nếu đó là thông tin gốc do một cơ quan báo chí tự khai thác, việc sử dụng lại để viết thành nội dung khác vẫn có thể bị xem là vi phạm bản quyền.

Trong khi đó, với những thông tin phổ biến mà nhiều cơ quan báo chí và nhiều người đều có thể tiếp cận, như thông tin về thời tiết hoặc tai nạn giao thông, thì không nhất thiết bị xem là vi phạm bản quyền.

Tuy nhiên, nếu bài báo chứa những nội dung đặc thù được tạo ra từ công sức của phóng viên như nội dung phỏng vấn, phân tích hoặc các chi tiết độc quyền, việc sử dụng các thông tin này để viết lại vẫn có thể bị xem là vi phạm bản quyền.

Theo Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, pháp luật về bản quyền chỉ quy định các nguyên tắc chung, không thể liệt kê đầy đủ mọi tình huống phát sinh. Vì vậy, khi xảy ra vụ việc cụ thể, cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào quy định của pháp luật để xem xét, đối chiếu và đánh giá có vi phạm hay không.

Như vậy, người dùng chỉ chia sẻ đường link bài báo trên mạng xã hội, đăng đường link kèm bình luận cá nhân, gửi đường link vào nhóm chat hoặc sử dụng nút chia sẻ tích hợp trên các trang báo sẽ không vi phạm bản quyền. Trong khi đó, việc đăng lại một phần hoặc toàn bộ nội dung tác phẩm báo chí khi chưa được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể bị xử phạt theo quy định của Nghị định 174/2026/NĐ-CP.

Đăng tin giả, thông tin sai sự thật có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Bên cạnh quy định về chia sẻ tác phẩm báo chí trái phép, Nghị định 174/2026/NĐ-CP cũng tăng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi đăng tải thông tin vi phạm trên mạng xã hội.

Theo Điều 95 của Nghị định, người lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị xử phạt theo quy định. So với trước đây, mức xử phạt đối với nhóm hành vi này đã được nâng lên từ 20-30 triệu đồng.

Đáng chú ý, đối với tổ chức có hành vi lưu trữ, truyền đưa các nội dung giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc các thông tin gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt có thể lên tới 50 triệu đồng. Theo quy định chung của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức, trừ trường hợp nghị định có quy định khác.

Ngoài hình thức phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm, buộc xóa dữ liệu vi phạm và thực hiện các biện pháp khác theo quy định của Nghị định./.

Vi phạm bản quyền báo chí: “Căn bệnh” dai dẳng mang hệ lụy lớn Tình trạng sao chép nguyên bài viết, cắt ghép video, sử dụng hình ảnh không xin phép, việc các trang tin điện tử, mạng xã hội “ăn theo” sản phẩm báo chí là thực trạng nhức nhối kéo dài nhiều năm nay.