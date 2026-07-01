Thủ khoa kỳ thi Tốt nghiệp THPT từng từ chối dự thi học sinh giỏi quốc gia

Với tổng điểm 38,5 điểm, Đặng Quỳnh Trang, học sinh lớp chuyên Hóa, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên vừa trở thành một trong hai thủ khoa toàn quốc Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay.

Trang đạt 10 điểm ở hai môn Toán và Hóa học, Ngữ văn 8,75 điểm và Vật lý 9,75 điểm.

Hai lần đoạt giải nhất học sinh giỏi tỉnh

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Quỳnh Trang cho hay em rất bất ngờ khi sáng nay nhận được thông tin mình trở thành thủ khoa toàn quốc. “Em làm tốt bài thi nhưng không nghĩ mình là thủ khoa,” Trang chia sẻ.

Theo Trang, Toán và Vật lý là hai môn em có nhiều đam mê nên học rất tốt. Với môn Ngữ văn, Trang áp dụng tư duy Toán và khoa học tự nhiên để học theo logic. Thay vì học thuộc các công thức, em đọc đề, phân tích và định hướng để có cách làm bài hiệu quả.

Dù có lực học tốt ở các môn thi nhưng nữ sinh không hề chủ quan mà tập trung ôn tập vô cùng chăm chỉ cho kỳ thi. Trong giai đoạn nước rút, ngoài thời gian ôn tập trên trường, Trang tự học 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Nữ sinh thường đi ngủ vào lúc 1 giờ sáng.

Chia sẻ niềm yêu thích với các môn Toán và khoa học tự nhiên, Trang cho hay năm lớp 6, em học sâu về môn Toán, sau đó chuyển hướng sang Vật lý và từ lớp 8, em quyết định theo đuổi môn Hóa học. “Em rất thích xem các clip thực hành thí nghiệm,” Trang nói.

Ba năm trung học phổ thông Trang đều đạt thành tích xuất sắc với hai lần đoạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Điện Biên môn Hóa học năm lớp 10 và lớp 12. Năm lớp 11, Trang đoạt giải Nhì ở cuộc thi này.

Giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và được chọn vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Hóa học của tỉnh Điện Biên, nhưng Trang đã từ chối cơ hội này.

“Đó thực sự là một quyết định rất khó khăn, em đã phải cân nhắc, suy nghĩ rất nhiều và cũng thấy buồn,” Trang nói.

Đặng Quỳnh Trang và cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Thu Hà. (Ảnh: NVCC)

Theo Trang, việc ôn thi học sinh giỏi quốc gia cần tập trung nhiều thời gian trong khi nên nếu thi không đoạt giải, em sẽ không có cơ hội xét tuyển thẳng vào đại học. Khi đó, việc quay lại ôn thi để xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông là khá muộn. “Em muốn chắc chắn hơn về cơ hội trúng tuyển đại học,” Trang chia sẻ.

Nhớ lại thời điểm Trang quyết định sẽ không thi học sinh giỏi quốc gia, cô Bùi Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm của Trang đồng thời cũng là giáo viên dạy đội tuyển Hóa cho hay cô đã rất buồn.

“Tôi rất tiếc vì Trang là một học sinh có tư duy rất tốt, đặc biệt là năng lực tự học,” cô Hà chia sẻ.

Tiến về phía trước và giúp đỡ cộng đồng

Đồng hành với học trò suốt 3 năm, cô Hà hiểu bên cạnh lo lắng về rủi ro cánh cửa hẹp vào đại học nếu không đoạt giải, Trang còn lo về tài chính. Hoàn cảnh gia đình em khá khó khăn, bố mất từ lúc Trang mới lên hai tuổi, mẹ một mình nuôi chị em Trang ăn học. Cô Hà đã hứa sẽ tìm nguồn hỗ trợ tài chính để em có thể tập trung ôn thi học sinh giỏi, nhưng Trang vẫn từ chối.

“Đó là một học trò rất nghị lực. Là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, em ý thức rằng bản thân phải có trách nhiệm với gia đình và tương lai của chính mình, phải nỗ lực học tập để mẹ yên lòng. Vì thế, tôi tôn trọng quyết định việc chọn con đường chắc chắn hơn cho tương lai của em và luôn đồng hành, hỗ trợ em hết sức có thể,” cô Hà nói.

Trang chụp ảnh cùng mẹ và cô giáo trong ngày chụp kỷ yếu trước khi tốt nghiệp. (Ảnh: NVCC)

Cũng theo cô Hà, dù hoàn cảnh khó khăn và dành nhiều thời gian cho việc học, Trang vẫn tích cực tham gia các hoạt động tập thể, là thành viên tích cực trong các câu lạc bộ thiện nguyện.

Hè lớp 11, em từng tham gia cuộc thi thiện nguyện “Ánh lửa trao tay” - cuộc thi bán hàng quyên góp giúp các em nhỏ bị khuyết tật ở Trường Phổ thông cơ sở dân lập dạy trẻ câm điếc ở Hà Nội.

Trang cho hay trải nghiệm bán hàng và những hình ảnh em nhỏ đã để lại trong em những rung cảm sâu sắc về tình cảm giữa người với người và ý chí sống mãnh liệt vượt lên hoàn cảnh. Hành trình ấy giúp em nhận thấy ngoài trách nhiệm với bản thân, gia đình, mỗi người còn có trách nhiệm với xã hội, những cuộc đời cần giúp đỡ và những người đã giúp đỡ mình.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Trang cho biết sẽ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngành Toán – Hóa. Em muốn trở thành một cô giáo tốt, không chỉ dạy học sinh kiến thức mà còn truyền động lực cho thế hệ mai sau tin vào con đường học tập sẽ thay đổi số phận của một người.

Để thực hiện giấc mơ ấy, trong tương lai xa hơn, em mong muốn được đi du học. “Vì vậy, thời gian tới, em sẽ tập trung nhiều hơn để học tiếng Anh,” Trang nói./.

Thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026: “Mưa điểm 10” môn Toán Toán là môn có số lượng bài thi đạt điểm 10 nhiều nhất với 4.208 bài thi đạt điểm 10, gấp gần 4 lần năm 2025 và chiếm 53% tổng số bài thi thi đạt điểm tuyệt đối của cả kỳ thi năm nay.