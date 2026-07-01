Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Phân hóa tốt hơn, điểm chuẩn đại học dự kiến giảm

Kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay cho thấy điểm thi có độ phân hóa tốt hơn, dự kiến điểm chuẩn xét tuyển vào các trường đại học sẽ giảm so với năm ngoái là nhận định của các chuyên gia sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi.

Điểm thi phân hóa tốt

Giáo sư Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định điểm thi năm nay giảm tỷ lệ điểm giỏi.

Cụ thể, tỷ lệ điểm giỏi môn Ngữ văn (từ 7 trở lên) là 35%, giảm gần như một nửa so với mức của các năm trước, luôn từ 62 - 65%. “Tôi cho rằng sự phân hóa đề thi môn Ngữ văn đã có sự chuyển biến rất rõ rệt,” Giáo sư Nguyễn Đình Đức nói.

Tỷ lệ điểm giỏi ở môn Địa lý năm nay chỉ trên 2% trong khi các năm trước, đây là môn “mưa điểm 10”.

Trong khi đó môn Toán lại ngược chiều. Tỷ lệ điểm 8 năm nay đạt khoảng 11%, cao hơn rất nhiều so với năm ngoái, tỷ lệ điểm giỏi chưa đến 5%. Các năm trước, tỷ lệ điểm giỏi môn Toán khoảng 10%.

Điểm giỏi của các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, đặc biệt là môn Sinh học duy trì tỷ lệ ổn định, khoảng trên dưới 10% trong nhiều năm liền.

Về mức điểm dưới trung bình, môn Ngữ văn có tỷ lệ điểm dưới trung bình thấp nhất, 15%. Tỷ lệ này ở môn Toán và môn Vật lý là 42%; Tin học 24%; Hóa học hơn 27%; Địa lý 50; Lịch sử trên 30%.

Giáo sư Nguyễn Đình Đức nhận định điểm thi có sự phân hóa tốt và các trường hoàn toàn có thể yên tâm xét tuyển đại học.

(Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đánh giá sâu hơn về kết quả thi môn Toán, Giáo sư Đỗ Đức Thái, giảng viên cao cấp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng phổ điểm môn Toán cho thấy các nhà trường đã nỗ lực thay đổi cách dạy và học, cách đánh giá. Điểm giỏi tăng lên, tỷ lệ điểm dưới trung bình giảm từ 56% của năm 2025 xuống mức 38%.

Nhận định phổ điểm cho thấy thực chất giáo dục Toán học ở bậc phổ thông như thế nào, Giáo sư Đỗ Đức Thái cho rằng tỷ lệ 38% học sinh dưới điểm 5 cho thấy còn nhiều vấn đề cần thực hiện tốt hơn, làm tốt hơn, làm sao để con số đó nhỏ hơn nữa.

Dự kiến điểm chuẩn giảm

Theo Giáo sư Nguyễn Đình Đức, từ phân tích điểm thi của các môn cũng như tổ hợp của các tổ hợp xét tuyển, có thể đoán năm nay các trường tốp trên, các ngành "hot", điểm chuẩn sẽ giảm khoảng từ 1 đến 3 điểm. Đặc biệt, tổ hợp C00 sẽ giảm điểm mạnh. Với những tổ hợp khác, biên độ dao động khoảng 1 điểm và sẽ ổn định ở mức từ 15 đến 20 điểm.

Cũng theo Giáo sư Nguyễn Đình Đức, nhìn vào phổ điểm năm nay có thể nhận thấy tỷ lệ các môn STEM điểm dưới trung bình vẫn khá cao. Điều này đòi hỏi cần phải tiếp tục tăng cường thời lượng và tăng cường đổi mới giáo dục STEM.

Một điểm đáng chú ý khác là môn Tiếng Anh. Dù từ năm 2025, đây là môn tự chọn nhưng điểm dưới trung bình môn Tiếng Anh vẫn rất cao, năm ngoái là 45%, năm nay là 50%. Điều này cho thấy về tổng thể mặt bằng chung toàn quốc, Tiếng Anh vẫn cần phải đầu tư, đổi mới phương pháp mạnh mẽ hơn nữa để các em có một hành trang hội nhập quốc tế.

Trong các môn, Ngữ văn vẫn là môn có tỷ lệ điểm giỏi nhiều nhất và tỷ lệ điểm dưới trung bình ít nhất. Giáo sư Nguyễn Đình Đức cho rằng cần việc đổi mới ra đề thi môn Ngữ văn nên có sự cải tiến mạnh mẽ hơn nữa./.

Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông trên Báo Điện tử VietnamPlus Báo Điện tử VietnamPlus đã đăng ký phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc công bố điểm thi vào 8 giờ sáng nay. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại đây.