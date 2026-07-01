Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông trên Báo Điện tử VietnamPlus

Lúc 8 giờ sáng nay, 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Báo Điện tử VietnamPlus đã đăng ký phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc công bố điểm thi. Theo đó, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại đây:

https://www.vietnamplus.vn/tra-cuu-diem-thi.html

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 diễn ra trong các ngày 11 và 12/6. Kỳ thi số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay với trên 1,22 triệu thí sinh, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025 và tăng khoảng 156.000 em so với năm 2024.

Điểm thi không chỉ phục vụ xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn được nhiều trường đại học sử dụng để xét tuyển sinh./.

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