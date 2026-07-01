Thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026: “Mưa điểm 10” môn Toán

Theo công bố điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay, cả nước có 7.881 bài thi đạt điểm 10, giảm gần một nửa so với 2025 (hơn 15.300 bài thi đạt điểm 10).

Trong đó, Toán là môn có số lượng bài thi đạt điểm 10 nhiều nhất với 4.208 bài thi đạt điểm 10, chiếm 53% tổng số bài thi thi đạt điểm tuyệt đối của cả kỳ thi.

Số điểm 10 môn Toán năm nay nhiều gấp hơn 8 lần số điểm 10 môn Toán năm 2025 (513 điểm 10). Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Toán. Kỳ thi năm 2023 chỉ có 10 em đạt điểm số này.

Lịch sử là môn có số lượng điểm 10 tăng mạnh với 2.465 bài thi đạt 10 điểm, tăng gần 1.000 bài thi so với năm 2025 (có 1.518 bài thi đạt điểm 10).

Trong khi đó, một số môn lại có mức giảm mạnh số bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Giảm đột biến là môn Địa lý, năm nay chỉ có 56 thí sinh đạt điểm 10 trong khi năm 2025, con số này là trên 6.900 em. Môn Giáo dục Kinh tế và pháp luật năm nay có 2 thí sinh đạt điểm 10 trong khi năm 2025 con số này là 1.451 em.

Vật lý cũng là môn có số lượng thí sinh đạt điểm 10 giảm mạnh. Năm 2025, có gần 4.000 thí sinh đạt điểm 10 môn Vật lý trong khi năm nay chưa đến 200 em.

Bên cạnh đó, năm nay, cả nước cũng có 617 bài thi bị điểm liệt và 13 bài thi bị điểm 0./.

Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông trên Báo Điện tử VietnamPlus Báo Điện tử VietnamPlus đã đăng ký phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc công bố điểm thi vào 8 giờ sáng nay. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại đây.