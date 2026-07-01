Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều chuyên gia nhận định phổ điểm năm nay có độ phân hóa rõ hơn.

Bản tin 60s ngày 1/7/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyên gia dự báo điểm chuẩn đại học năm 2026 dự kiến giảm.

Nam sinh Đại học Luật tử vong do đâm trúng trâu thả rông.

Hà Nội chính thức thí điểm Vùng phát thải thấp từ ngày 1/7.

Biển Đông có thể đón cơn bão đầu tiên, miền Bắc cảnh báo mưa lớn từ 4/7.

Hà Nội cảnh báo mức độ tin cậy của nhiều trang web “check quy hoạch” Hà Nội.

Iran tăng cường an ninh nghiêm ngặt trước lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Đặc phái viên Mỹ tới Qatar, chưa có kế hoạch đàm phán trực tiếp với Iran.

Anh dự chi quốc phòng kỷ lục gần 350 tỷ euro trong 4 năm./.

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