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Thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh Điện Biên và Hải Phòng đỗ thủ khoa

Hai thí sinh đến từ Hải Phòng và Điện Biên đã trở thành đồng thủ khoa Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay với cùng mức 38,5 điểm.

Hà An
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Võ Thị Sáu. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Võ Thị Sáu. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Hai thí sinh đến từ Hải Phòng và Điện Biên đã trở thành đồng thủ khoa Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay với cùng mức 38,5 điểm.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, thí sinh đỗ thủ khoa là em Phạm Bích Phương, học sinh Trường Trung học phổ thông Thanh Miện II, thành phố Hải Phòng.

Bích Phương đạt 10 điểm tuyệt đối ở hai môn Toán và Hóa học, Môn Ngữ văn đạt 9 điểm và môn Vật lý 9,5 điểm.

Thủ khoa đến từ Điện Biên là em Đặng Quỳnh Trang, học sinh lớp chuyên Hóa, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho hay Trang đạt 10 điểm ở hai môn Toán và Hóa học, Ngữ văn 8,75 điểm và Vật lý 9,75 điểm./.

(Vietnam+)
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