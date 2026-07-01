Nhận định Anh vs CHDC Congo: Kane - Bellingham vào form, 'Tam Sư' sẵn sàng giải mã hiện tượng

Cuộc so tài với đại diện châu Phi là Cộng hòa Dân chủ Congo có thể là “bài test” kiểm chứng khả năng đội tuyển Anh giải “cơn khát” danh hiệu kéo từ năm 1966 đến nay.

Hành trình đưa “bóng đá trở về nhà” của đội tuyển Anh tại World Cup 2026 sẽ tiếp tục với màn chạm trán đại diện của châu Phi - đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo ở vòng 32 đội trên Sân vận động Atlanta.

Đây là một trong những cặp đấu được đánh giá là chênh lệch nhất ở vòng loại trực tiếp đầu tiên, khi “Tam Sư” sở hữu dàn cầu thủ đắt giá với tổng giá trị đội hình ước tính vào khoảng 1,36 tỷ Euro - gấp gần 10 lần so với đối thủ Cộng hòa Dân chủ Congo.

Dù vậy, World Cup 2026 đã chứng kiến những bất ngờ ngay ở vòng knock-out đầu tiên, khi hàng loạt ứng cử viên vô địch như đội tuyển Đức hay “Cơn lốc màu da cam” Hà Lan đều lần lượt phải nói lời chia tay giải đấu.

Và đó sẽ là lời cảnh báo đầy sức nặng với đội tuyển Anh, đặc biệt khi đối thủ Cộng hòa Dân chủ Congo, là đội có thứ hạng cao nhất trong số những đội xếp thứ 3 ở vòng bảng World Cup năm nay.

Đúng với phong cách của huấn luyện viên Thomas Tuchel, đội tuyển Anh - dù vẫn để lại những “vết gợn” như trong trận hòa không bàn thắng với đối thủ Ghana - đã vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại cùng ngôi đầu của bảng L.

“Cỗ máy” của Tuchel có thể vẫn chưa được vận hành trơn tru, nhưng trong đội hình của “Tam Sư” vẫn còn đó những ngôi sao với khả năng tự mình định đoạt trận đấu, như cách mà bộ đôi Harry Kane và Jude Bellingham đã cùng nhau ghi bàn để giúp tuyển Anh giành chiến thắng.

Với chất lượng đội hình vượt trội cùng phong độ đã thể hiện ở vòng bảng, “Tam Sư” vẫn là đội được đánh giá cao hơn ở cuộc đối đầu với đại diện châu Phi.

Nếu những siêu sao như Kane, Bellingham thi đấu đúng phong độ, đội tuyển Anh hoàn toàn đủ khả năng giải quyết đối thủ trong 90 phút thi đấu chính thức.

Dù vậy, điều mà người hâm mộ của đội tuyển Anh chờ đợi ở cuộc đấu này còn là một màn trình diễn xứng tầm với vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Bởi nếu chỉ dựa vào khoảnh khắc tỏa sáng của những cá nhân đơn lẻ, đội tuyển Anh sẽ khó lòng cạnh tranh với những ứng cử viên đã thể hiện được sự gắn kết, vận hành trơn tru trong lối chơi như Pháp, Tây Ban Nha hay Argentina.

Trận đấu với Cộng hòa Dân chủ Congo vì thế sẽ là “bài test” đầu tiên để kiểm chứng năng lực cạnh tranh của thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel, rằng đội tuyển luôn tự hào là quê hương của bóng đá, liệu đã đủ khả năng để giải “cơn khát” danh hiệu kéo từ năm 1966 đến nay hay chưa.

Dự đoán: Đội tuyển Anh giành chiến thắng 3-1 trước Cộng hòa Dân chủ Congo trong 90 phút thi đấu chính thức./.

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