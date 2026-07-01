Lịch trực tiếp loạt trận vòng 1/16 World Cup 2026 đêm 1/7 và ngày 2/7

Đêm nay (1/7) và sáng 2/7 (theo giờ Việt Nam), vòng 1/16 World Cup 2026 tiếp tục diễn ra với ba cặp đấu được mong đợi.

Vào lúc 23 giờ đêm nay (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Anh sẽ cuộc chạm trán CHDC Congo trên sân vận động Atlanta (Mỹ).

Với đẳng cấp và dàn ngôi sao trong đội hình, Tam sư đang được đánh giá cao hơn rất nhiều so với CHDC Congo, đội bóng từng gây sốc khi cầm hòa Tây Ban Nha.

Nếu thi đấu đúng thực lực, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel chắc chắn sẽ không quá khó để vượt qua đối thủ.

Đội bóng nào giành chiến thắng ở cặp đấu này sẽ thẳng tiến vào vòng 1/8, nơi mà chủ nhà Mexico đã chờ đợi sẵn sau khi đội bóng này đánh bại Ecuador 2-0 ở loạt trận sáng 1/7.

4 tiếng sau, vào lúc 3g sáng 2/7, đội tuyển Bỉ sẽ có trận đấu với đại diện khác đến từ châu Phi là Senegal.

Giống như Anh, đội tuyển Bỉ cũng đang được đánh giá cao hơn, song họ chắc chắn phải thận trọng khi mà Senegal hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.

Mexico vào vòng 1/8 World Cup 2026, phá 'lời nguyền' kéo dài 40 năm Julian Quinones tỏa sáng để giúp Mexico đánh bại Ecuador 2-0, qua đó ghi tên vào vòng 1/8 World Cup 2026 và phá "lời nguyền" kéo dài 40 năm.

Loạt trận này sẽ khép lại bằng trận đấu giữa Mỹ và Bosnia & Herzegovina vào lúc 7g trên sân vận động Levi's.

Đội tuyển Mỹ đang được kỳ vọng sẽ thi đấu bùng nổ để tiếp bước hai đội đồng chủ nhà khác là Canada và Mexico tiến vào vòng 1/8.

Đội thắng ở cặp Bỉ-Senegal sẽ đối đầu đội thắng ở cặp Mỹ-Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/8 World Cup 2026./.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 Ngày 1/7

23g00 Anh-CHDC Congo (VTV3, VTV6, VTV9) Ngày 2/7

3g00 Bỉ-Senegal (VTV3, VTV6, VTV10)

7g00 Mỹ-Bosnia & Herzegovina (VTV3, VTV6, VTV9)