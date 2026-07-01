Xác định được 3 cặp đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026

World Cup 2026 đã chính thức xác định được 6 đội bóng vượt qua vòng 32 đội, cùng đó là ba cặp đấu vòng 1/8 đã lộ diện.

Na Uy và Pháp là hai cái tên mới nhất điền tên mình vào danh sách các đội góp mặt ở vòng 16 đội.

Na Uy giành quyền đi tiếp sau khi có chiến thắng 2-1 trước Cote d'Ivoire nhờ các bàn thắng của Antonio Nusa và Erling Haaland.

Đối thủ của Na Uy ở vòng 1/8 sẽ là Brazil - đội bóng đã ngược dòng đánh bại Nhật Bản 2-1 nhờ sự tỏa sáng của Casemiro và Gabriel Martinelli.

Trong khi đó, đội tuyển Pháp tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình bằng chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển.

Kylian Mbappe tiếp tục tỏa sáng với cú đúp để san bằng thành tích ghi 6 bàn của Lionel Messi tại World Cup 2026. Bàn thắng còn lại của Pháp được ghi bởi Bradley Barcola.

Tại vòng 1/8, đối thủ của Pháp chính là Paraguay - đội bóng đã gieo sầu cho đội tuyển Đức bằng loạt sút luân lưu may rủi (4-3) sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút căng thẳng.

World Cup 2026: Mbappe lập cú đúp giúp Pháp thắng đậm Thụy Điển Kylian Mbappe tiếp tục tỏa sáng với cú đúp bàn thắng để giúp Pháp vùi dập Thụy Điển 3-0, qua đó ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Cặp đấu thứ ba vòng 1/8 World Cup 2026 là màn so tài giữa chủ nhà Canada và Maroc.

Canada giành quyền đi tiếp bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, trong khi Maroc vượt qua Hà Lan ở loạt sút luân lưu.

Các cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2026 Canada-Maroc

Paraguay-Pháp

Brazil-Na Uy