Mexico vào vòng 1/8 World Cup 2026, phá 'lời nguyền' kéo dài 40 năm

Đội tuyển Mexico đã ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Ecuador tại thánh địa Azteca.

Julian Quinones có ngày thi đấu thăng hoa khi để lại dấu giày trong cả hai bàn thắng để mang niềm vui trọn vẹn về cho Mexico.

Quinones chính là người phá vỡ thế trận với pha bứt tốc từ giữa sân nhận bóng của đồng đội, rồi sau đó tung ra cú sút căng ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Mexico ở phút 22.

Julian Quinones ghi bàn ở ba trận đấu của Mexico tại World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đến phút 31, chân sút 29 tuổi tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo để Raul Jimenez dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Chiến thắng trước Ecuador giúp Mexico trở thành đội bóng thứ 7 góp mặt trong danh sách các đội tuyển dự vòng 1/8 World Cup 2026.

Kết quả này giúp "El Tri" phá "lời nguyền" kéo dài gần 4 thập kỷ, khi lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở trận đấu thứ 5 của một kỳ World Cup kể từ năm 1986 (giải đấu tổ chức tại Mexico).

Raul Jimenez nhân đôi cách biệt cho Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lần gần nhất Mexico góp mặt ở trận đấu thứ 5 của một kỳ World Cup là vào năm 1986 - trận thua Tây Đức trên chấm luân lưu tại vòng tứ kết.

Tuy nhiên, so với 40 năm trước, thành tích của Mexico tại World Cup 2026 ấn tượng hơn khi lần đầu tiên đội bóng này toàn thắng cả 4 trận đấu đã qua và chưa phải nhận bàn thua nào.

Trên hành trình tiến đến vòng 1/8, Mexico đã lần lượt vượt qua Nam Phi (2-0), Hàn Quốc (1-0), CH Séc (2-0) và Ecuador (2-0).

Tại vòng 1/8, đối thủ của Mexico sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Anh và CHDC Congo./.

Xem trực tiếp trận Mexico-Ecuador ở World Cup 2026 trên kênh nào? Trận đấu giữa Mexico và Ecuador tại vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân vận động Azteca vào lúc 8g sáng 1/7 (theo giờ Việt Nam).