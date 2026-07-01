Cứu hộ Việt Nam chạy đua thời gian giải cứu nạn nhân động đất tại Venezuela

Ngày 30/6, đoàn cứu hộ Việt Nam tiếp tục tìm kiếm nạn nhân động đất tại bang La Guaira (Venezuela), phối hợp lực lượng quốc tế cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và tham gia tìm kiếm người còn mắc kẹt.

Ngày 30/6 (giờ địa phương), đoàn cứu hộ Việt Nam tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại bang La Guaira, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất sau thảm họa động đất kép ở Venezuela.

Lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam được chia thành nhiều mũi, phối hợp với các lực lượng quốc tế và địa phương để tìm kiếm nạn nhân.

Khi nhận được thông tin từ đội cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ về dấu hiệu sự sống tại hiện trường, đoàn Việt Nam đã nhanh chóng điều động nhân lực, thiết bị do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ dẫn đầu, phối hợp cùng đội cứu hộ Mexico triển khai tìm kiếm trong điều kiện mưa lớn.

Cùng thời điểm, lực lượng Bộ Công an Việt Nam tham gia cứu hộ tại một chung cư 9 tầng bị sập gần như hoàn toàn ở La Guaira, nơi còn khoảng 15 người mắc kẹt. Việt Nam cũng đã chuyển giao viện trợ nhân đạo hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất./.