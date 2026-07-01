50 năm Thành phố mang tên Bác: Dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), sáng 1/7, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn).

Tham dự lễ dâng hoa có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thành phố.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, phát triển.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Lễ dâng hoa là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu./.

50 năm Thành phố mang tên Bác: Từ khát vọng lòng dân đến tầm nhìn thế kỷ Đi lên từ khát vọng lòng dân, được soi sáng bởi đường lối của Đảng và bệ đỡ từ truyền thống năng động, sáng tạo, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước chinh phục tầm nhìn thế kỷ.