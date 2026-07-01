Sáng 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.

Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, kết hợp với trực tuyến tới 3.651 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và trụ sở của các tỉnh, thành phố, trụ sở xã, phường, đặc khu trên toàn quốc với tổng số 557.099 đại biểu tham dự.

Dự và chủ trì Hội nghị có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo các vụ, viện thuộc các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể của các tỉnh/thành ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, trưởng, phó ban, ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ khu dân cư, tổ dân phố, trưởng, phó cấp thôn trên toàn quốc... dự Hội nghị.

Theo Chương trình, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết trình bày Báo cáo (tóm tắt) sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp; xem phim phóng sự; nghe các báo cáo tham luận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị./.

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức chính quyền 3 cấp Sáng 1/7/2026, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.