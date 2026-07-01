Đoàn Việt Nam tích cực tìm kiếm nạn nhân động đất tại Venezuela

Ngày 30/6 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam đã tiến hành công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại bang La Guaira - địa phương thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela.

Lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam cùng trang thiết bị đã chia thành các hướng khác nhau thực hiện nhiệm vụ theo sự hiệp đồng trước đó với phía Venezuela.

Dưới tiết trời oi bức, nắng nóng, đoàn còn tích cực tiến hành tìm kiếm tại các địa điểm xung quanh nơi thực hiện nhiệm vụ khi nhận được đề nghị hỗ trợ cụ thể từ gia đình người bị nạn.

Đặc biệt, rạng sáng cùng ngày, đội cứu hộ cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cho phía Venezuela rằng có thể đã phát hiện dấu hiệu sự sống ngoài hiện trường động đất. Vì hết nhiên liệu nên đội Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị phía Venezuela thông báo tới các đội cứu hộ cứu nạn quốc tế khác hỗ trợ.

Dưới tiết trời oi bức, nắng nóng, đoàn Việt Nam tích cực tiến hành tìm kiếm tại các địa điểm xung quanh nơi thực hiện nhiệm vụ khi nhận được đề nghị hỗ trợ cụ thể từ gia đình người bị nạn. (Ảnh: Hoàng Vũ)

Nhận được thông tin, đoàn Việt Nam đã triển khai ngay lực lượng cùng trang thiết bị do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn dẫn đầu tới hiện trường, phối hợp với đội cứu hộ cứu nạn của Mexico tiến hành tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện trời mưa to.

Trong khi đó, cán bộ chiến sỹ Bộ Công an tham gia Đoàn cứu nạn quốc tế cũng đang tích cực triển khai công tác cứu hộ và tìm kiếm tại một khu chung cư cao 9 tầng ở bang La Guaira, công trình bị sụp đổ gần như hoàn toàn sau trận động đất kép hôm 24/6. Thông tin cho biết hiện có 15 người dân còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Trước đó cùng ngày, trong khuôn khổ quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa Việt Nam và Venezuela, đoàn Việt Nam đã tiến hành chuyển giao viện trợ nhân đạo tới Venezuela để khắc phục hậu quả hai trận động đất mạnh xảy ra tối 24/6.

Tính đến nay, Việt Nam là một trong 30 quốc gia đã cử đội cứu hộ đến Venezuela để thực hiện các công tác cứu nạn./.

Đoàn Việt Nam khẩn trương cứu hộ tại vùng tâm chấn động đất ở Venezuela Đoàn cứu hộ Việt Nam tiếp tục tìm kiếm nạn nhân động đất tại bang La Guaira (Venezuela), phối hợp với lực lượng Mexico cứu hộ xuyên đêm trong mưa lớn sau khi nhận thông tin nghi có dấu hiệu sự sống.