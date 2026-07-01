Động đất tại Venezuela: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên hơn 1.900 người

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 30/6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, Jorge Rodríguez thông báo số người thiệt mạng trong 2 trận động đất liên tiếp vừa qua đã tăng lên 1.943 người, hơn 10.500 người bị thương và 15.866 người phải sơ tán.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela cho biết 6.461 người được cứu sống tại bang ven biển La Guaira - khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, tuy nhiên, số người được giải cứu còn sống giảm mạnh theo từng ngày.

Đến ngày thứ 6 sau thảm họa, chỉ còn 1 trường hợp được tìm thấy. Theo ước tính của Liên hợp quốc, vẫn có thể còn tới 50.000 người mất tích.

Cùng ngày, Tổng thống tạm quyền Delcy Rodríguez thông báo thành lập ủy ban đặc biệt gồm các bộ, trường đại học và chuyên gia để đánh giá mức độ an toàn của nhà ở, cầu đường và các công trình hạ tầng trước khi người dân được phép trở về.

Chính phủ cũng xây dựng các khu trại tạm cho người mất nhà, lên kế hoạch tái thiết nhà ở trong thời gian ngắn và cho học sinh trên cả nước nghỉ học thêm một tuần.

Tại La Guaira, khoảng 75% nguồn điện và 68% hệ thống cấp nước đã được khôi phục. Chính phủ cho biết hơn 14.000 quân nhân và cảnh sát đang bảo đảm an ninh, đồng thời thiết lập các làn đường ưu tiên cho xe chở hàng cứu trợ.

Bên cạnh nỗ lực trong nước, nhiều quốc gia đã nhanh chóng triển khai hoạt động hỗ trợ nhân đạo, trong đó có các nước láng giềng Nam Mỹ.

Ngày 30/6, Peru đã điều máy bay vận tải Hercules chở 14 tấn lương thực, lều bạt, quần áo và vật tư thiết yếu tới Caracas, đồng thời cử lực lượng cứu hộ tham gia tìm kiếm nạn nhân. Brazil, Colombia, Chile, Argentina và Uruguay cũng cam kết gửi viện trợ khẩn cấp và điều lực lượng cứu hộ tới hỗ trợ nhân đạo.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã cung cấp dữ liệu vệ tinh để hỗ trợ đánh giá mức độ biến dạng bề mặt sau động đất, trong khi hơn 2.600 nhân viên cứu hộ quốc tế đang tham gia các hoạt động tìm kiếm.

Trong khi đó, trưởng đại diện Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc tại Venezuela, Stephanie Hochstetter kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp 50 triệu USD nhằm cung cấp viện trợ lương thực cho khoảng 500.000 người dân Venezuela trong 3 tháng tới, với khoản hỗ trợ ban đầu sẽ đáp ứng nhu cầu lương thực thiết yếu cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng, đặc biệt là bang ven biển La Guaira.

Theo Đại diện WFP, trước khi thảm họa xảy ra, cơ quan này đã dự trữ hơn 3.000 tấn lương thực tại Venezuela, đủ nuôi sống trên 10.000 hộ gia đình trong hai tháng. Ngoài ra, WFP cũng sẵn sàng huy động thêm nguồn hàng từ Colombia và Panama để tăng cường cứu trợ.

Bà Hochstetter cảnh báo nhiều gia đình hiện rơi vào tình trạng bấp bênh khi sinh kế bị phá hủy và hạ tầng thiết yếu bị tàn phá.

Theo kinh nghiệm từ các thảm họa động đất trước đây, nhu cầu nhân đạo thường kéo dài ngay cả khi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế suy giảm, vì vậy cần duy trì nguồn tài trợ ổn định để ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng an ninh lương thực kéo dài.

Thảm họa thiên tai lần này tại Venezuela sẽ khiến nhu cầu cứu trợ về lương thực, nước sạch, y tế và nơi ở khẩn cấp tiếp tục gia tăng trong thời gian tới./.

Việt Nam khảo sát thực địa tại địa phương chịu thiệt hại do động đất ở Venezuela Chiều 29/6, Trưởng đoàn cùng một số thành viên và đại diện phía Venezuela đã đi khảo sát thực địa tại bang La Guaira-địa phương thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela